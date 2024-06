Orban, contra la UE: "¿Queremos dar sangre húngara por Ucrania? No queremos"

Ante miles de seguidores congregados en el centro de Budapest, el primer ministro de Hungría, el ultranacionalista y prorruso Viktor Orban, acusó ayer a la UE de "frenesí bélico" y pidió el voto para su partido, el Fidesz, con el fin de poder hacer un "exorcismo" en Bruselas. Hay que ganar las próximas elecciones europeas para que "los burócratas de Bruselas salgan de sus despachos a toda prisa", dijo Orban a la multitud, en la céntrica isla Margarita, situada en el río Danubio, que atraviesa la capital magiar.

El Fidesz, que abandonó el Partido Popular Europeo en 2021, es el favorito a ganar los comicios con entre el 39% y el 46% de los votos. Considerado el líder más cercano al Kremlin de los Veintisiete y aislado en el club comunitario debido a sus posturas contrarias a las sanciones a Rusia y a las ayudas a Ucrania, Orban se presenta como el único que busca la paz. "Somos el único Gobierno favorable a la paz de la UE", reiteró el político de 61 años en el mitin, tras afirmar que "Europa se prepara para la guerra y cada día se anuncia otra etapa en el camino al infierno: más dinero para Ucrania, más unidades europeas para Ucrania".

"Ha llegado la hora del exorcismo", añadió el mandatario, que reiteró su confianza en un auge de la extrema derecha en Europa para frenar a un supuesto "bando de guerra" que buscaría arrastrar a Occidente a una guerra contra Rusia para sustituir por migrantes extracomunitarios a los millones de europeos que caerían muertos en la contienda. Acusó a "la izquierda" de ser adicta a un "frenesí bélico" que es "como una droga". "O ganamos nosotros o ganan ellos, no hay una tercera vía, sólo una III Guerra Mundial", dijo. Y zanjó: "¿Queremos dar sangre húngara por Ucrania? No queremos. No iremos a la guerra y no moriremos por otros en suelo extranjero".