Kiev acelera los preparativos para su contraofensiva

Ucrania acelera los preparativos de la contraofensiva mientras espera la llegada de más armamento occidental, elemento clave para el éxito de sus planes de expulsar a las tropas rusas, que recurrieron a Irán para completar sus disminuidos arsenales.

El mando militar ucraniano se prepara para lanzar la contraofensiva en mayo, informó el periódico estadounidense The New York Times, que cita documentos secretos del Pentágono filtrados a la prensa.

"Según los documentos del Pentágono, y que dan una idea del cronograma de Kiev, se espera que 12 brigadas ucranianas, de 4.000 hombres cada una, estén listas para fines de abril", señaló el periódico.

Preparativos para la ofensiva

El digital ucraniano Ukrainska Pravka reveló que a comienzos de este mes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, designó a diez hombres de su absoluta confianza como supervisores del abastecimiento con pertrechos de las brigadas que participarán en la operación.

Aunque el mando militar ucraniano no comparte, según el Times, los detalles de su planes con las autoridades estadounidenses, se espera que la contraofensiva se desarrolle en el frente sur a lo largo de la costa del mar de Azov, con el objetivo de cortar la franja que ocupó Rusia para unir por tierra la península de Crimea a su territorio.

"En la primera línea, junto a la ciudad de Guliaipole se encuentran concentrados más de 10.000 combatientes ucranianos", dijo a la agencia rusa RIA Novosti Vladimir Rogov, miembro del consejo de la administración instalada por Rusia en la región sureña de Zaporiyia.

Agregó que los ucranianos han emplazado numerosos tanques en esa zona, que se encuentra a sólo unos 100 kilómetros del litoral de mar de Azov, pero advirtió que una ofensiva en la región de Zaporiyia puede ser fatal para Ucrania.

¿Indicios de que Rusia pasa a la defensa?

Mientras, la Inteligencia británica indicó en su informe de este martes que, a juzgar por la disminución del número de bajas en sus filas, las tropas rusas probablemente han pasado a la defensa.

Según sus expertos, la pérdidas rusas diarias en abril se redujeron en aproximadamente un 30%, después de que en los tres meses anteriores fueran especialmente elevadas, de acuerdo con los datos del Estado Mayor General de Ucrania.

Tras admitir que no puede verificar la metodología concreta que utilizan los militares ucranianos para contabilizar la bajas rusas, constató que "la tendencia probablemente es exacta".

"Es muy probable que las pérdidas de Rusia se hayan reducido, ya que su intento de ofensiva en invierno no logró sus objetivos, y las fuerzas rusas ahora se concentran en prepararse para las operaciones ofensivas de Ucrania", añade el informe de Inteligencia.

La industria militar rusa de la talla

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvedev, salió este martes al paso a las declaraciones de expertos occidentales y ucranianos acerca de que la industria militar rusa no es capaz de satisfacer las necesidades del Ejército del país.

"Al comienzo, hace un año, nuestros enemigos decían: Se les acabarán los misiles, se les acabarán la municiones, se les acabarán los tanques y otras cosas. Nada de eso ha ocurrido", recalcó Medvedev, presidente de Rusia entre 2008 y 2012.

Insistió en la que industria militar rusa está capacitada para cumplir "cualquier tarea" y que esto se refiere también a la producción de armas de alta precisión.

Por otro lado, en una intervención ante los participantes en el maratón Znanie (Conocimiento), Medvedev afirmó que es mejor la partición de Ucrania entre Polonia y otros países que su ingreso en la OTAN o una guerra mundial.

"Es mejor una partición tranquila que Ucrania en la OTAN o una guerra mundial", dijo.

Según el ex presidente, Polonia, Hungría y Rumanía "sueñan desde hace decenios" con hacerse con las regiones occidentales de Ucrania. "El mundo está enfermo, se encuentra en el umbral de una nueva guerra mundial. ¿Es esta inevitable? No, no lo es", dijo Medvedev.

Las declaraciones del ex presidente ruso prácticamente coincidieron con una publicación del diario estadounidense The Wall Street Journal sobre envíos de munición de Irán a Rusia a través del mar Caspio.

Según el rotativo, que cita fuentes de funcionarios de Oriente Próximo los barcos rusos transportan grandes cantidades de proyectiles de artillería iraní y otras municiones para reabastecer a las tropas rusas que luchan en Ucrania.

Esto representa "un desafío cada vez mayor para Estados Unidos y sus aliados, que buscan la manera de interrumpir esta cooperación entre Moscú y Teherán", destaca.

En los últimos seis meses, buques de carga han transportado más de 300.000 proyectiles de artillería y un millón de cartuchos desde Irán a Rusia, según los documentos y las fuentes consultadas por el diario, que asegura que Estados Unidos conoce esos informes.