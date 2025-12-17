Australia examinará sus sistemas de inteligencia tras detectar "problemas reales"

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, afirmó este miércoles que el Gobierno examinará en profundidad el funcionamiento de los sistemas de inteligencia del país tras reconocer la existencia de "problemas reales" en su operativa tras el atentado en Bondi.

En declaraciones a la emisora pública ABC, Albanese señaló la necesidad de revisar cómo funcionan los sistemas y de analizar decisiones pasadas, en particular una evaluación realizada en 2019 sobre uno de los presuntos atacantes del ataque terrorista del domingo.

"Bueno, es muy claro, es muy claro que sí, ha habido problemas reales. Necesitamos examinar exactamente cómo funcionan los sistemas. Cómo interactúan las agencias federales y estatales y hacer los ajustes necesarios en la forma en que cooperan nuestros servicios de inteligencia, seguridad y fuerzas policiales", afirmó.

El jefe del Ejecutivo explicó que el gabinete nacional, que reúne a primeros ministros estatales y jefes de Gobierno territoriales, trabaja precisamente en mejorar esa coordinación.

Las declaraciones se producen después de que se revelara que los dos presuntos autores del ataque de Bondi viajaron a Filipinas en noviembre para recibir entrenamiento de tipo militar.

Albanese añadió que siempre se puede hacer más para combatir el antisemitismo y subrayó que el informe elaborado por la enviada especial para la lucha contra el antisemitismo, Jillian Segal, no es un documento "cerrado".

"Se trata de un informe que se seguirá trabajando y que también evolucionará", dijo el primer ministro, quien destacó que mantiene reuniones periódicas con la enviada especial y que su oficina seguirá abordando estos asuntos de manera continuada.

La reacción de Albanese se produce después de que el domingo un tiroteo en la playa de Bondi contra un evento organizado por la comunidad judía dejara 16 muertos, incluyendo uno de los perpetradores del mismo y decenas de heridos.

Los presuntos perpetradores, un padre y un hijo, han sido identificados como Sajid Akram, de 50 años, y Naveed Akram, de 24, en un atentado terrorista que el primer ministro ha relacionado con la ideología del Daesh.

Por su parte, la Policía australiana presentó este miércoles 59 cargos contra Naveed Akram. Entre las acusaciones figuran 15 cargos de asesinato, así como delitos de intento de homicidio; comisión de un acto terrorista; exhibición pública de un símbolo terrorista prohibido; y colocación de un explosivo en o cerca de un edificio; según señalaron las autoridades en un comunicado.

El Equipo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo de Nueva Gales del Sur (JCTT, por sus siglas en inglés) informó de que el acusado fue detenido bajo custodia policial en el hospital, donde permanece internado con heridas críticas, tras salir el martes del coma, y deberá comparecer este miércoles ante el tribunal mediante videoconferencia.