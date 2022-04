Día 44 de la invasión de Ucrania: Sigue el asedio a Mariúpol y Rusia se prepara para atacar el este

Día 44 de la invasión rusa de Ucrania. Continúa el asedio ruso a Mariúpol mientras las tropas de Moscú siguen preparando su ofensiva hacia el este y el sur de Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llega a Kiev acompañada por el Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell.

Sobre el terreno

Rusia se sigue preparando para una ofensiva en el este de Ucrania y continúa centrándose en el asedio a la ciudad costera de Mariúpol, en el mar de Azov, según el último parte de guerra emitido por el Alto Estado Mayor del Ejército ucraniano. "Los principales esfuerzos de los invasores rusos continúan centrándose en la captura de Mariupol, la ofensiva en el área de la ciudad de Izyum (situada en el río Donets, en la región de Jarkov) y hacia la zona de Donestk", en el este de Ucrania, agrega el parte de guerra.

"En el territorio de las provincias de Donetsk y Lugansk, en las últimas 24 horas se rechazaron siete ataques enemigos", asegura el alto mando militar de Ucrania, que informó también de la destrucción de cuatro tanques, dos sistemas de artillería, diez unidades blindadas y once vehículos rusos.

Según el mando ucraniano, las tropas rusas continúan bloqueando la ciudad de Jarkov y sembrando campos de minas para impedir -dice- "el avance de las tropas ucranianas".

En la ciudad de Izyum, dice la autoridad militar de Ucrania, los representantes de la llamada "República Popular de Donetsk (autoproclamada y reconocida por Rusia) desempeñan las funciones de "policía" local y realizan "controles ilegales de documentos, registros de personas y establecimientos de la población". Según los ucranianos, las unidades rusas están concentrando sus esfuerzos en tomar el control de los asentamientos de Popasna y Rubizhne y establecer el control sobre la ciudad de Mariúpol.

En su mensaje de esta madrugada, el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, ya advirtió de que las topas rusas eran ahora más activas en el Donbás (este de Ucrania) y que estaban reforzándose para una ofensiva.

Según el último análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra (EEUU), "las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan haciendo todo lo posible para repeler la ofensiva de las tropas rusas en Donbás", que "se están volviendo más activas y están siendo reforzadas desde Rusia". "Es probable que las fuerzas rusas intenten reagrupar y redesplegar las unidades retiradas del noreste de Ucrania para apoyar una ofensiva, pero es poco probable que estas unidades permitan un avance ruso", dijo.

Según este instituto, controlar la ciudad de Izyum y el eje con Sloviansk es fundamental para la futura ofensiva rusa porque, de lo contrario, "es poco probable que las fuerzas rusas capturen con éxito los oblast (regiones) de Donetsk y Lugansk".

Incertidumbre en Mariúpol

Fuerzas prorrusas dijeron este jueves que habían capturado el centro de Mariúpol, el estratégico puerto en el Mar de Azov que es asediado y bombardeado por las tropas rusas desde hace días, pero Ucrania contestó diciendo que sus tropas seguían resistiendo. Oleksiy Arestovych, asesor del jefe de la Oficina del Presidente, en una rueda de prensa en Kiev, declaró que Rusia había reanudado la ofensiva en Mariúpol, pero que las tropas ucranianas resistían.

Las declaraciones de Arestovych se produjeron después de que el portavoz de las milicias de la autoproclamada república popular de Donetsk, Eduard Basurin, dijera que los principales combates en el centro de Mariúpol han terminado y que "poco a poco" estaban expulsando a los ucranianos a la zona industrial de Azovstal.

A este respecto, el último análisis del instituto estadounidense dice que "las fuerzas rusas afirmaron haber capturado el centro de Mariupol el 7 de abril", pero que los ucranianos conservan posiciones en el suroeste de la ciudad", aunque afirma no haber confirmado combates en el centro de Mariúpol desde el pasado 2 de abril. "Es probable que las fuerzas rusas completen la captura de Mariupol en los próximos días", advirtió.

El gobernador de Mikolaiv dice que apenas quedan soldados rusos en la región

Vitali Kim, el gobernador de la región ucraniana de Mikolaiv, en el sur del país, entre Crimea y Odesa, aseguró que prácticamente no quedan en la zona soldados rusos, a los que acusa de difundir bulos sobre sus hipotéticos avances.

"Estos monstruos no pueden hacer nada, disparan a nuestras ciudades de forma remota (...) para sembrar el pánico entre la gente y causar el máximo daño posible a los civiles" y, al mismo tiempo, difunden información falsa "diciendo que avanzan" con tanques, lanzacohetes y miles de efectivos, denunció Kim en declaraciones que recoge este viernes la agencia ucraniana Ukrinform. "Pero eso no es cierto", más bien al contrario, añade, antes de precisar que los efectivos rusos se atrincheran "esperando con miedo que los ataquemos".

El gobernador explicó que los ataques rusos han dañado seriamente el edificio que alberga la administración regional de Mykolaiv, especialmente el lanzado el pasado 29 de marzo que se saldó con la muerte de al menos 35 personas. También se han visto afectados varios hospitales y colegios, según Kim, quien calculó que entre un tercio a la mitad de los habitantes de Mykolaiv han abandonado la ciudad.

Mikolaiv se encuentra en la zona que da acceso a Ucrania al mar Negro, a medio camino entre la ciudad portuaria de Odesa y la de Jersón, al norte de Crimea.

Las fuerzas rusas se han retirado del norte de Ucrania, según el Reino Unido

Las fuerzas rusas se han retirado por completo del norte de Ucrania hacia Bielorrusia y Rusia, pero algunos de estos militares están ahora en el Donbás, según el último parte de inteligencia divulgado por el Reino Unido. Muchas de estas fuerzas requerirán una reposición significativa antes de estar preparadas para desplegarse en el este, y es probable que cualquier nuevo despliegue masivo desde el norte tome al menos una semana, como mínimo, agrega el parte.

El bombardeo ruso de ciudades en el este y el sur continúa y las fuerzas rusas han avanzado desde Izium, una ciudad estratégicamente importante, que permanece bajo su control, indica la información dada a conocer por el Ministerio británico de Defensa.

Ucrania afirma que ya controla la región de Sumy, en el noreste

El Ejército ucraniano ya controla toda la región de Sumy, en el noreste del país, afirmó este viernes el jefe de la Administración militar de la zona, Dimitro Zhyvytskyy, a través de un mensaje en su canal de Telegram, aunque advirtió a la población de que el territorio todavía no era seguro.

Según el jefe de la administración militar, la tarea del ejército ucraniano es ahora localizar y neutralizar las minas que ha dejado el ejército ruso y advirtió a la población de que si se escuchaban explosiones era por la tarea de los rescatistas, que "están neutralizando las municiones dejadas por el ejército ruso en nuestra tierra".

"Hay muchas áreas minadas e inexploradas. No conduzca por los bordes de las carreteras y no use caminos forestales", dice el comunicado, que pide a la población que "no se acerque a equipos destruidos" porque por ahora "no es el momento de limpiar, sino de desminar". Zhyvytskyy dijo que se están evaluando los daños y "se realizan las obras de reparación necesarias" en el distrito de Konotop, el último que han abandonado los rusos, que se está limpiando y reparando el asfalto "dañado por el enemigo".

El ejército ruso comenzó la retirada de Sumy el pasado día 4, una región especialmente castigada por las tropas de Moscú desde que comenzó la invasión, el pasado día 24 de febrero.