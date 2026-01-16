Israel mueve las líneas de control de la tregua y avanza en Gaza

Un niño gazatí permanece entre escombros en el barrio de Zeitun, en la ciudad de Gaza.

Israel ha traspasado en varias zonas de Gaza las líneas limítrofes de control establecidas en virtud del alto el fuego acordado el pasado año bajo el plan de paz estadounidense, según aseguró este viernes la cadena pública británica BBC.

El servicio BBC verifica informó este viernes de que ha analizado imágenes de satélite que demuestran que el Ejército israelí ha desplazado hacia el territorio palestino los bloques amarillos que "supuestamente marcan su línea de control postregua", lo que está "sembrando confusión entre los palestinos".

La denominada línea amarilla, donde las tropas israelíes se han retirado de forma parcial tras el alto el fuego, aísla ciudades palestinas enteras en el norte de la Franja de Gaza, como Beit Hanoun, Beit Lahia y Yabalia, así como Rafah y Abasan al Kabira en el sur, entre otras.

Cuando palestinos se acercan a este perímetro donde se apostan las tropas, que no está delimitado en su totalidad pero que en algunas zonas mantiene bloques amarillos cada 200 metros, suelen recibir disparos del Ejército israelí, que automáticamente les considera una amenaza, tal y como advirtió en octubre el ministro de Defensa, Israel Katz.

Según la BBC, las imágenes muestran que Israel "colocó bloques en al menos tres áreas, antes de regresar más tarde y mover las posiciones hacia el interior de la Franja de Gaza".

Este medio señaló supuestas violaciones de la línea amarilla durante los pasados tres meses en Beit Lahia, Yabalia y al-Tuffah, hasta contabilizar un total de 16 alteraciones de posiciones.

El análisis sostiene que las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desplazaron los bloques hacia el interior de la Franja en una media de 295 metros.

En respuesta a esta investigación de la BBC, un portavoz de FDI rechazó "todas las afirmaciones de que la línea amarilla ha sido desplazada o cruzada".

"Las FDI están operando para marcar visualmente la línea amarilla de acuerdo con las condiciones sobre el terreno y con la evaluación de la situación operativa en curso", agregó la fuente militar.

Unos 450 palestinos han muerto por ataques de Israel desde la llegada de la tregua, entre ellos más de 100 niños, según Unicef, y más de un millar han sido heridos, según el Ministerio de Sanidad del enclave.

Las tropas israelíes, aunque se retiraron a la citada línea amarilla como parte de la primera fase del acuerdo de tregua, todavía controlan el 54% del territorio palestino de Gaza desde ella.

En total, desde el inicio de la ofensiva israelí iniciada tras los ataques de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, el Estado israelí ha matado ya a más de 71.400 gazatíes, la mayoría mujeres y niños, además de causar 171.318 heridos, muchos con lesiones de por vida y amputaciones.

30 toneladas de escombros por cada gazatí

Por otro lado, el secretario general de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, en inglés), Jorge Moreira da Silva, señaló este viernes que retirar los escombros de la Franja de Gaza, devastada por los bombardeos, llevará más de siete años.

"No hay mucho en pie en Gaza. El enclave tiene más de 60 millones de toneladas de escombros, limpiarla llevará más de siete años", escribió Moreira da Silva en la red social X tras visitar el jueves este territorio palestino.

El secretario general de UNOPS advirtió de que los componentes de estos escombros también suponen un riesgo en sí mismo para la población gazatí.

Entre los restos de las infraestructuras gazatíes hay municiones sin detonar, residuos peligrosos y restos humanos.

En octubre, cuando entró en vigor el alto el fuego, el Ministerio de Sanidad de Gaza estimaba en 7.000 los cadáveres que permanecían enterrados por los escombros o en lugares de difícil acceso. De ellos, 3.600 estaban identificados con nombre y apellido, mientras que el organismo dijo que un número similar de fallecidos permanecía sepultado pero sin identificar.

En un comunicado difundido por Unops a última hora del jueves, tras la visita de su secretario general a Gaza, la organización señaló que la cantidad de escombros acumulados en la Franja equivalen a la capacidad de "casi 3.000 buques portacontenedores".

"En promedio, cada persona en Gaza está rodeada hoy por 30 toneladas de escombros", recoge el texto. Gaza tiene unos 2,1 millones de habitantes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el jueves que se ha alcanzado ya la segunda fase de su plan de paz para Gaza, algo que previamente anunciaron representantes de su Administración el miércoles.

El plan de paz propuesto por Trump en octubre incluye la reconstrucción de Gaza, aunque no concreta periodos para ello. Estimaciones de la ONU apuntan a que ésta podría superar el coste de los 70.000 millones de dólares, sin que el acuerdo explicite quién asumirá el gasto.

El ingeniero gazatí Ali Shaaz, que liderará el comité de 15 miembros encargado de gobernar y reconstruir la Franja de posguerra, sugirió el jueves en su primera entrevista concedida a una radio que los escombros en Gaza podrían usarse para crear "nuevas islas" y ampliar su extensión.