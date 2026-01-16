Retrasos en los trenes Media Distancia de Jerez a Sevilla por una incidencia en la señalización

Una incidencia de señalización entre las estaciones de Utrera y Dos Hermanas está causando importantes retrasos en los trenes de Media Distancia que cubren el trayecto ettre las provincias de Cádiz y Sevilla con afectación a los enlaces que parten desde Jerez de la Frontera.

Según informa ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) en su cuenta oficial de la red X, estos retrasos se registran desde primera hora de la mañana de este viernes 16 de enero y se deben a un problema con los sistemas de señalización aunque trabaja para solventar la incidencia " a la mayor brevedad posible".

Interrumpida la circulación ferroviaria entre Sevilla y El Arahal

Por otro lado, la circulación ferroviaria entre Sevilla y El Arahal se encuentra interrumpida desde primera hora de este viernes por una incidencia, lo que está afectando a los trenes que circulan por línea de ancho convencional entre Sevilla y Málaga.

Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales oficiales, se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.

Además, debido a una incidencia en la señalización entre Dos Hermanas y Utrera, los trenes de la línea C1 del núcleo de cercanías de Sevilla están registrando retrasos.

Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad posible.