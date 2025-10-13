Sánchez y Trump protagonizan un saludo cordial en la firma del plan de paz para Gaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Estados Unidos, Donald Trump, este lunes en Egipto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizaron este lunes un saludo cordial acompañado de sonrisas de ambos en la ceremonia de la firma del plan de paz para Gaza.

Trump llegó con bastante retraso a la cumbre en la ciudad egipcia de Sharm El Sheij, y antes de la foto de familia y la firma del plan de paz, saludó uno a uno a los líderes asistentes al evento.

Cuatro días después de que planteara la salida de España de la OTAN, el presidente estadounidense esperó con una sonrisa a Sánchez, ambos estrecharon sus manos y el presidente del Gobierno español devolvió también la sonrisa mientras intercambiaban un breve comentario.

Mientras posaban para los informadores gráficos, Trump, al igual que hizo con otros líderes, dio un ligero tirón del brazo de Sánchez, y el jefe del Ejecutivo posó brevemente su mano sobre la espalda del presidente estadounidense.

Trump organizó la cumbre junto al presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, y Sánchez acudió a ella entre la treintena de líderes y dirigentes de organizaciones internacionales invitados.

Después de que Trump planteara la salida de España de la OTAN, el Gobierno español aseguró que está muy tranquilo porque España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN, y cumple con sus objetivos de capacidad tanto como Estados Unidos.

El saludo en Egipto es el primero entre ambos desde que el presidente estadounidense llegó por segunda vez el pasado mes de enero a la Casa Blanca.

Desde entonces han coincidido en la cumbre de la OTAN de La Haya celebrada en junio pasado, pero no hubo entonces ningún saludo entre ellos.

En esa cumbre España fue el único país de la Alianza que no se comprometió a un gasto en defensa del 5 % del PIB, lo que provocó las críticas del presidente estadounidense.

Sánchez estuvo presente en septiembre en Nueva York en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, donde Trump tomó la palabra, pero no asistió a la tradicional recepción que con este motivo ofrece el presidente de Estados Unidos a los líderes presentes en ese foro.

Fue el rey Felipe VI quien encabezó este año la delegación española y, por tanto, fue él quien acudió a la recepción de Trump y su esposa, Melania.

Sánchez y Trump sí mantuvieron una conversación telefónica en noviembre pasado, tras las elecciones en Estados Unidos y antes del relevo en la Casa Blanca, en la que el jefe del Gobierno le felicitó por su triunfo y aseguró que los dos países seguirían trabajando juntos para hacer frente a los desafíos globales.