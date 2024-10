La alcaldesa de Sanlúcar cataloga de "difamaciones" las acusaciones sobre la residencia de mayores

Sanlúcar/La esperada respuesta del Ayuntamiento de Sanlúcar a las informaciones sobre las carencias y la falta de medios y personal en la residencia municipal de mayores se ha producido. Lo hace a traves de la alcaldesa, Carmen Álvarez, que en una asamblea de trabajadores de Emuremasa, la empresa que presta servicio en el centro, negó lo que considera "difamaciones publicadas" y anuncia acciones "de muy diversa índole" que llevará a cabo el Consistorio.

"Ni el Ayuntamiento ni Emuremasa ni la plantilla de esta empresa municipal van a permitir que se atente contra el honor, la profesionalidad y la intimidad de las trabajadores de la residencia, como tampoco van a permitir que se dañe sin fundamento la propia imagen de una empresa pública que es ejemplar en toda la provincia", afirman en la nota difundida tras la asamblea en el Palacio Municipal a la que asistieron, además de la regidora, la delegada de Servicios Sociales, Nuria Prado; el director gerente de Emuremasa, Enrique Cáceres; la asesoría jurídica de esta firma pública y la presidenta del comité de empresa, María Acosta.

Álvarez, como primera medida, ordenó el levantamiento de acta en notaría "para dirimir responsabilidades e iniciar un expediente informativo a fin de pedir cuantas acciones civiles y/o penales puedan ejercitarse para recobrar el prestigio que merece la residencia de mayores, dirimiendo la veracidad de los hechos denunciados y establecer las correspondientes conclusiones a fin de adoptar las medidas oportunas".

Además, desde Emuremasa también valoran iniciar acciones judiciales, tanto penales como civiles, "para proteger el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de la empresa con petición de cuantas indemnizaciones pudieran corresponder contra todas las personas relacionadas con estas injustas manifestaciones".

Por ende, la alcaldía niega rotundamente estas informaciones publicadas que proceden de los testimonios de familiares y seres queridos de algunos de los 80 ancianos residente en el centro. Sobre la supuesta falta de personal denunciada, Álvarez asegura que la plantilla "incluso supera la ratio atención/usuario exigida por la Junta de Andalucía". Este servicio público es objeto de “exhaustivas inspecciones” de la Junta, afirmando que la última se produjo hace sólo unos días, según comunicó la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a Carmen Álvarez en la reunión mantenida el pasado 17 de octubre.

También desmintió otra de las denuncias a raiz de la alimentación, asegurando que “está basada en productos de primera calidad, es la adecuada a cada residente y está visada por un médico, responsable asimismo de revisiones y la prescripción de medicamentos, junto al equipo de DUEs y psicólogos”. Igualmente, Carmen Álvarez resalta que “el servicio de lavandería es impecable”.

"No voy a permitir que se manche ni la gestión ni el trabajo impecable de los trabajadores de la residencia. Tratan con mucho cariño a los mayores", advierte. "Los trabajadores no están solos, tienen a la alcaldesa de su lado y si hay que mejorar algo, pues lo haremos, como siempre hemos hecho. Pero no voy a permitir que se ponga en entredicho el trabajo que hace el personal de esta empresa pública conocida en la provincia como una de las mejores precisamente por la gestión pública al 100% y el trato cercano”, concluyó tajante la alcaldesa de Sanlúcar.