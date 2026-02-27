APM Terminals Algeciras encabeza la innovación en el comercio global

APM Terminals Algeciras celebró este jueves su 40 aniversario en un acto cargado de emoción para recordar cómo el muelle pasó de contar con dos grúas a acoger los barcos más grandes del mundo y ser clave en el comercio mundial.

El evento, celebrado en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, contó con un nutrido grupo de trabajadores de la instalación, además de la comunidad portuaria y representación institucional que han formado parte de la historia de la terminal desde 1986.

Este encuentro sirvió como homenaje a las cuatro décadas de actividad en el muelle Juan Carlos I del Puerto de Algeciras, además de plasmar la evolución de una infraestructura que ha crecido al ritmo del comercio internacional liderando la innovación en el ecosistema portuario.

Intervención de Keld Pedersen, director de terminales 'hub' de APM Terminals / Erasmo Fenoy

Desde el escenario, el director de terminales hub de APM Terminals, Keld Pedersen, fue el encargado de tomar la palabra para abrir el acto. El directivo danés rememoró su primera visita a Algeciras, a finales de los años ochenta, poco después de incorporarse a Maersk. Recordó aquella travesía en medio de un fuerte temporal en el Mediterráneo y la impresión que le causó un buque que entonces parecía gigantesco y transportaba solo 2.300 teus.

Pedersen resaltó la evolución de los buques portacontenedores durante estos años en una terminal como la de Algeciras que siempre fue “clave” para el directivo en muchos sentidos, comenzando por esa primera experiencia personal.

“Hoy los barcos son 10 veces más grandes, manejamos barcos con 23.000 teus y, para ello, las terminales necesitan la colaboración de todos”, expresó.

Ambiente durante la celebración del acto del 40 aniversario de APM Terminals Algeciras / Erasmo Fenoy

Con esta perspectiva, Pedersen agradeció la labor de la plantilla de la instalación, así como de toda la comunidad portuaria, necesaria para que el engranaje del comercio marítimo pueda funcionar. “La cadena logística y los volúmenes que movemos requieren alto rendimiento desde la terminal a los socios y colaboradores y lo que conseguimos día a día debe hacernos sentir orgullosos, porque todo sigue moviéndose gracias a todos”, abundó.

Pedersen tuvo también palabras de agradecimiento para la familia Møller, propietaria de AP Møller Maersk, por la apuesta realizada hace 40 años por Algeciras como enclave estratégico para el comercio mundial.

Público asistente al acto / Erasmo Fenoy

Uno de los momentos más destacados se produjo antes de la clausura del acto, con la proyección de un vídeo conmemorativo que recorrió los principales hitos de la terminal, desde sus primeros años hasta la actualidad. Las imágenes de archivo mostraron grúas y buques mucho más pequeños que los actuales. Algunos trabajadores no pudieron evitar emocionarse al reconocerse en fotografías y escenas animadas de hace décadas que forman ya parte de la memoria colectiva de la instalación y del Puerto de Algeciras.

“El mundo ha evolucionado mucho, pero hemos avanzado con el mundo gracias a vosotros”, sentenció Keld Pedersen, quien mostró su ambición de afrontar los retos que el futuro deparará a APM Terminals Algeciras.