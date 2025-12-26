Antonio Sanz anuncia la implantación en toda Andalucía del programa de atención a menores en paliativos

El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz ha anunciado este viernes en Cádiz que desde mediados del presente mes de diciembre está funcionando ya en las ocho provincias andaluzas el programa de atención a menores que están en situación de paliativos. En concreto, explicó que se trata de dar atención a estos menores las 24 horas del día y durante toda la semana, sin excepción, en régimen de hospitalización domiciliaria.

En el tradicional desayuno navideño mantenido este viernes con la prensa en la ciudad de Cádiz, Antonio Sanz ha recordado que este programa se ha ido aplicando de manera progresiva por toda Andalucía. Las primeras provincias en disponer del mismo fueron Málaga, Sevilla, Córdoba y Cádiz, por este orden, culminando su implantación en Huelva el pasado 16 de diciembre.

Sanz ha destacado que con la aplicación de este programa se cumple una "demanda histórica" que venía siendo planteada constantemente por las familias afectadas por esta situación. En concreto, el consejero de Salud ha recordado una última reunión mantenida antes del pasado verano con madres de menores que están en esta situación de paliativos pediátrica y en la que el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se comprometió en persona a atender esas reclamaciónes. "Fue un compromiso muy sensible pero también muy complicado el que adquirió el presidente de la Junta, pero que ahora se ha hecho realidad", ha dicho Sanz. "Esto demuestra que el Gobierno andaluz cumple sus promesas y sabe dar respuesta a reivindicaciones históricas que hay en Andalucía", ha apostillado.

También en clave sanitaria Antonio Sanz ha hecho balance de los tres meses escasos que lleva al frente de esta Consejería. Ahí ha subrayado que ha logrado sacar adelante el conocido como decreto de difícil cobertura antes de que llegara diciembre, el acuerdo sobre la bolsa de trabajo o la nueva oferta de empleo público. Los avances en su gestión los ha vinculado Sanz a la nueva relación de la Junta con los sindicatos de los diferentes colectivos que trabajan en la sanidad pública andaluza "que antes estaban en la calle con sus reivindicaciones y que ahora están firmando acuerdos".