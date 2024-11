Rota no espera "grandes cambios" tras la victoria de Trump como presidente de los EEUU

Militares de EEUU en la Base de Rota, donde el alcalde de la ciudad espera que no haya grandes cambios tras la victoria de Trump.

Rota no espera "grandes cambios" en la Base de Rota tras la victoria de Donald Trump en las elecciones en EEUU. El alcalde, Javier Ruiz Arana (PSOE), afirma que en el "día a día" de su localidad no se ve muy afectado "por lo que ocurra con un gobierno u otro en Estados Unidos". "Ya hemos conocido distintos gobiernos, hemos conocido también una etapa anterior de Trump y al final el día a día en Rota no se ve muy afectado afortunadamente por lo que ocurra con un gobierno u otro".

Así lo ha comentado en declaraciones a los medios como Canal Sur, donde ha recordado la anterior etapa del republicado como presidente estadounidense, en la que "no hubo tampoco una transformación" con respecto a los mandatos demócratas, aunque matiza que con el republicano "se barrió un poco más para las empresas americanas".

Por su parte, María José Milán, secretaria general de la sección sindical de CCOO de los trabajadores españoles de la base naval de Rota, ha dicho a EFE que "cuando son los republicanos los que entran a gobernar, teóricamente hacen más gasto en defensa" y remarca que ya "está establecido que van a venir una serie de barcos para el escudo antimisiles".

Lo cierto es que ahora, y tras más de 70 años de relación entre Rota y EEUU -siempre calificada de fructífera por gobiernos ambos países-, la Base de Rota ha reforzado su posición clave ye estratégica con el ejemplo de la amplicación del escudo antimisiles y la llegada de dos barcos más. La presencia norteamericana alcanzará a unos 3.800 militares en los dos próximos años: a los 3.200 que había se le han sumado los 350 del recién llegado destructor Oscar Autin, y el próximo traerá un número similiar, con sus familias tras el acuerdo alcanzado en su día entre los Gobierno de Biden y Pedro Sanchez.

"Espero es que eso no cambie, que nos dejen como estamos, y que ese acuerdo para tener aquí los seis destructores se mantenga durante varios años porque al final eso es bueno para la economía de Rota y es bueno para, lógicamente, la defensa nacional", ha comentado Ruiz Arana. En la anterior legislatura de Trump, aunque se comentó de un posible cambio de fuerzas estadounidenses de Rota a Marruecos, no hubo ninguna decisión destacable y en este tiempo, además de los nuevos destructores, se ha establecido en la base un escuadrón de helicópteros.

Impacto económico

Los números que maneja la Embajada de EEUU cifran en 400 los nuevos puestos de trabajo adicionales que traerá este aumento de militares estadounidenses y que "conllevará un aumento del alrededor 4% en los sueldos de los trabajadores locales el próximo año. "Además, los contratos de mantenimiento de los barcos para las empresas españolas han aumentado un 35%, con un valor aproximado de 90 millones de euros al año", manifestaban los representantes del gobierno estadounidense a mitad de este mes, cuando atracaba en las instalaciones gaditanas el quinto destructor.

En Rota, "más de 1.000 familias" viven de la Base Naval con empleo directo relacionado con la Marina norteamericana, a lo que se suman los empleos indirectos que esta presencia militar extranjera genera en la propia base o en negocios creados en la ciudad en torno a esta población. El alcalde ha reivindicado que la llegada de este nuevo destructor "redunde en la creación de puestos de trabajo de calidad" vinculados, destacando la buena convivencia de los roteños con militares norteamericanos, haciendo que las relaciones entre ambos países sean "positivas", un hecho que las administraciones "tienen que valorar y agradecer" y compensar "con economía y con puestos de trabajo".

Además, es la instalación más importante para la Armada española, con 6.838 militares y la presencia de buena parte de su Flota. La Armada tiene en estudio la ampliación los muelles de la Base de Rota, que pueden acoger hasta 14 buques al mismo tiempo, para asumir el aumento de actividad. Las instalaciones registran más de 800 movimientos portuarios a lo largo del año.

La base de Morón

Por su parte, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arahal (Sevilla), localidad en cuyo término municipal se encuentra, desde 1941, la base aérea de Morón, Alberto Sanromán, ha dicho a EFE que no espera "grandes cambios" con el nuevo presidente y que desde que funciona la base ha habido "presidentes de todos los colores".

"Con el cambio de gobierno no esperamos ningún cambio estratégico", ha explicado el regidor, que ha abogado por "normalizar las relaciones institucionales entre la base y el municipio", que ocupa 1.500 hectáreas en la localidad sevillana, en la comarca de la Campiña. "Como municipio se asume el cambio con toda la tranquilidad del mundo", ha insistido Sanromán, que entiende que, en comparación con Rota, para Estados Unidos la base de Morón tiene menos importancia estratégica que la gaditana.

Sí ha pedido al Gobierno español que se replantee la compensación que recibe el Ayuntamiento por tener la base en su término municipal, que el Ministerio de Hacienda ha pasado de subvención directa a petición por justificación. El Ayuntamiento, como el de Rota, no recibe pago de impuestos por la base, ni siquiera por los vehículos de la misma y hasta ahora recibía una compensación económica de transferencia directa que en 2023 fue de 676.153 euros. El cambio también afecta a Alcalá de Guadaíra, Utrera, Carmona, Morón de la Frontera, Montellano, Paradas, El Coronil y Los Molares, municipios que en el pasado ejercicio recibieron entre todos ellos 764.808 euros.