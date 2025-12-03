Cádiz celebra el aniversario de la Constitución con homenaje a gaditanos destacados

La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha conmemorado este 3 de diciembre de 2025 el 47 aniversario de la aprobación de la Constitución Española de 1978 con un acto institucional celebrado en el Hotel Parador de la capital gaditana. El evento ha rendido homenaje a una serie de gaditanos y entidades locales, seleccionados por su ejemplar defensa y materialización de los derechos y valores recogidos en la Carta Magna, reforzando así la importancia de la convivencia, la igualdad y la responsabilidad pública.

Durante la ceremonia, la subdelegada Blanca Flores ha destacado la necesidad de "desterrar de las prácticas el enfrentamiento que agita permanentemente la convivencia. Es una cuestión de responsabilidad para quienes gestionamos lo público". Flores ha recordado que, en estos tiempos cambiantes, la sociedad debe renovar su compromiso con el "entendimiento y el diálogo que hicieron posible la aprobación de la Carta Magna", insistiendo en que "afrontamos nuevos problemas y realidades en un mundo digital y cambiante, por lo que tenemos que seguir luchando para proteger nuestros servicios públicos, viviendas para todos, la mejora de nuestras infraestructuras y otros retos, como la minimización de los efectos del cambio climático".

El homenaje institucional ha incluido la entrega de diplomas y figuras conmemorativas a personas destacadas y colectivos, en reconocimiento a trayectorias y acciones vinculadas a artículos clave de la Constitución Española. Cada galardón ha sido relacionado explícitamente con un derecho constitucional y su correspondiente artículo, visibilizando el arraigo de estos principios en la provincia de Cádiz.

Galardonados en el 47 aniversario de la Constitución en Cádiz

Entre los homenajeados figuran el jefe de la Oficina de Extranjería, Eugenio Ricote Gil, por su trabajo vinculado al artículo 13 de la Constitución, que garantiza libertades públicas para las personas extranjeras en España. Ricote, con más de 40 años de carrera en la administración y 22 al frente de la Oficina de Extranjería de Cádiz, ha sido reconocido por "una trayectoria profesional marcada por un trabajo humano, con empatía, al servicio de la ciudadanía pública". El propio Ricote ha expresado su agradecimiento en nombre de todos los premiados.

La Unidad de Música del Tercio del Sur de Infantería de Marina, encabezada por Ignacio Borrego González, ha sido distinguida en vinculación con el artículo 8, que atribuye a las Fuerzas Armadas la defensa de la soberanía y la integridad territorial de España. El reconocimiento incluye su labor en la vida cultural, en relación con la libertad de creación artística reconocida en el artículo 20.1.

Foto de los premiados, entre ellos el ex comisario provincial, Santos Bernal, en el centro de la imagen. / Julio González

El comisario principal jubilado de la Policía Nacional, Santos Bernal Uceda, ha sido premiado en base al artículo 17 sobre el derecho a la libertad y seguridad, así como el artículo 104, relativo a la protección de derechos y garantías de la seguridad ciudadana. Bernal, recientemente jubilado en octubre de 2024 tras años de servicio en Cádiz, ha recogido su distinción en el acto oficial.

María del Mar Argente, fiscal de enlace de Violencia sobre la Mujer en la Fiscalía de Jerez de la Frontera, ha sido reconocida por su trabajo a favor de la igualdad y la no discriminación según el artículo 14 y por la defensa de los derechos de las mujeres desde el Ministerio Fiscal, recogidos en el artículo 124. Junto a ella, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Cádiz ha sido destacada en relación con el artículo 49, que promueve la igualdad real y efectiva, siendo representada por su presidenta Dolores Allely Medina y el vicepresidente Antonio Mayor Rico.

La cantaora Carmen de la Jara ha recibido el homenaje por su trayectoria artística bajo el amparo del artículo 20.1 relativo a la libre creación cultural, a lo largo de más de cinco décadas dedicadas al flamenco.

En el apartado empresarial, Rotorsun S.L., empresa de helicópteros, ha sido galardonada por su labor en la protección del medioambiente y la mejora de la calidad de vida (artículo 45), en especial por sus actuaciones relacionadas con la conservación de recursos naturales y la retirada del helicóptero siniestrado en el embalse de Guadarranque en septiembre de 2024.

La Mancomunidad de Municipios de la Janda ha sido reconocida por fomentar las condiciones necesarias para la libertad y la igualdad, como establece el artículo 9.2, facilitando la participación de los ciudadanos en la vida política, social y cultural.

La Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Cádiz y el Equipo @ de la Guardia Civil de Algeciras lograron sendos reconocimientos. / Julio González

La Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Cádiz y el Equipo @ de la Guardia Civil de Algeciras han logrado sendos homenajes por su actuación en defensa de la igualdad ante la ley (artículo 14), la protección de la seguridad ciudadana (artículo 104) y la ciberseguridad, asociada al artículo 18 sobre derecho al honor y la intimidad.

Significado del 6 de diciembre para la ciudadanía gaditana

El acto de este 3 de diciembre de 2025 se ha cerrado con la interpretación del himno de Andalucía por parte de Carmen de la Jara y el himno nacional a cargo de la Unidad de Música del Tercio del Sur, reforzando la jornada de homenaje.

La celebración institucional del aniversario de la Constitución en Cádiz pone en valor la importancia que la sociedad gaditana concede a la defensa de los derechos fundamentales y la ejemplaridad de personas y colectivos que, con su trabajo, los sostienen en el día a día. El evento ha servido así para respaldar públicamente a quienes materializan la legalidad, la igualdad, la seguridad y la mejora social desde distintos ámbitos profesionales y vocacionales.

La Constitución Española: claves y retos actuales

La Constitución Española de 1978 sentó las bases de la democracia y la convivencia en España tras la dictadura. Aprobada mediante referéndum el 6 de diciembre de 1978, la Carta Magna establece los derechos civiles, las libertades públicas, la organización territorial, la protección del medioambiente y la igualdad de todos los españoles ante la ley. Sus artículos principales siguen siendo objeto de interpretación y adaptación en el contexto actual, marcado por retos como la digitalización, la transformación social, la lucha contra las desigualdades y la sostenibilidad.

¿Por qué se celebran homenajes a la Constitución en Cádiz?

En la provincia de Cádiz, la tradición de homenajear la Constitución responde al peso histórico que ha tenido la región en el constitucionalismo español, desde la Constitución de 1812 hasta la actualidad. Estos actos subrayan la importancia de visibilizar el trabajo cotidiano de personas y entidades en la consolidación democrática y la defensa de los principios de la Carta Magna.

¿Quiénes pueden ser reconocidos en los actos institucionales del aniversario constitucional?

Los reconocimientos que se entregan con motivo del aniversario de la Constitución pueden recaer en personas físicas, empleados públicos, colectivos culturales, fuerzas de seguridad y entidades sociales cuya labor destaque por la defensa de los derechos constitucionales y la mejora de la convivencia ciudadana.