La campaña 'Cádiz Vale Más' se activará después de Navidad

La Diputación de Cádiz y las Cámaras de Comercio de la provincia gaditana han acordado que la campaña Cádiz Vale Más, de de bonificación del consumo en comercios y negocios de hostelería, se activará tras la Navidad. El motivo de esta decisión responde a un interés manifestado por los sectores hostelero y comercial, que consideraban que los vales podrían sostener la demanda en una época en la que el consumo –tras las fiestas navideñas- se ralentiza y así cumplir con la vocación de este programa.

Los detalles precisos de la nueva edición del Cádiz Vale Más se darán a conocer en enero de 2026 en el curso de una rueda de prensa. El objetivo que se contempla es activar la campaña en febrero, una vez que se solventen varias etapas previas, entre ellas la adhesión a la plataforma de los establecimientos interesados.

La nueva edición dispondrá de un presupuesto cercano a los 900.000 euros: exactamente 896.571 euros.

Cádiz Vale Más, conforme a un planteamiento que permanece desde su implantación, bonifica el 50 por ciento de los productos o servicios adquiridos, en tramos de 20 en 20 euros; de hecho su lema responde al reclamo "gasta 20 y paga 10". Cada persona registrada podrá obtener 5 vales de 10 euros, con un plazo de caducidad. Los bonos no utilizados vuelven a emitirse en la plataforma hasta agotar el presupuesto disponible.

Diputación sostiene el Cádiz Vale Más en coordinación con las Cámaras de Comercio de la provincia y la colaboración de las organizaciones profesionales Horeca y Fedeco. La Cámara de Comercio de Cádiz asume la asistencia técnica de la campaña y la administración de la plataforma www.cadizvalemas.com.