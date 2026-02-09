Desalojan a una familia de Ubrique por el derrumbe del techo de una vivienda

Una vivienda de la calle Tajo de Ubrique ha sufrido el desplome del techo, según han informado desde el Ayuntamiento de Ubrique. Por suerte, no se han registrado daños personales y la familia que vive en la casa ha sido desalojada de manera preventiva.

Para asegurar la situación, se han desalojado las dos viviendas contiguas al tratarse de dos inmuebles en mal estado y en situación de abandono. Por seguridad, y para evitar riesgos, las autoridades se han encargado de asegurarse que no quedaba ninguna persona dentro.

Los técnicos municipales del Ayuntamiento de Ubrique inspeccionan ahora los inmuebles para decidir después las acciones a realizar.