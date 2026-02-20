Desarticulada una organización dedicada a la distribución de cocaína a gran escala en Cádiz

La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada a la distribución de cocaína a gran escala en la provincia de Cádiz a la que se han intervenido diez vehículos de alta gama, han embargado una finca valorada en cerca de 1,3 millones de euros y han bloqueado cinco cuentas bancarias.

Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, la operación se ha saldado con la intervención de más de 1.920 gramos de cocaína y el ingreso en prisión del principal investigado tras una investigación policial desarrollada durante varios meses que se inició tras detectarse en Estella del Marqués la actividad de varios individuos que distribuían sustancias estupefacientes en distintas localidades gaditanas.

En una de las entregas controladas por los agentes se intervino un kilogramo de cocaína y se detuvo a dos miembros de la organización que transportaban la sustancia hasta un taller mecánico ubicado en El Puerto de Santa María. En una segunda fase, los investigadores localizaron otro punto de venta en Jerez de la Frontera abastecido por esta red asentada en Estella del Marqués.

Tras las gestiones policiales se practicaron dos registros domiciliarios en dicha localidad, donde se intervinieron 800 gramos de cocaína, una máquina de envasado al vacío, recortes y diversos útiles relacionados con la preparación de la droga.

Posteriormente se inició una tercera fase centrada en el taller mecánico de El Puerto de Santa María, que funcionaba como centro de distribución hacia distintos puntos de venta locales y como tapadera para el blanqueo de beneficios ilícitos.

Durante esta etapa se realizaron diversas aprehensiones de droga y detenciones de miembros encargados tanto del transporte desde la guardería como de la venta directa al consumidor. Entre ellas la Policía destaca una intervención en la que el principal investigado entregó 100 gramos de cocaína a un distribuidor para su traslado a un punto de venta.

Pistolas, katanas y machetes

La operación concluyó con la entrada y registro en nueve inmuebles y la detención de siete personas y la incautación de 221.965 euros en efectivo, una máquina contadora de billetes, ocho vehículos de alta gama, dos motocicletas y diversas armas -entre ellas pistolas simuladas, katanas y machetes-. Según la Policía, parte del dinero fue localizado en cajas fuertes y oculto en una cavidad practicada en el suelo para dificultar su hallazgo.

En paralelo, la UDEF desarrolló una investigación contra los mismos investigados, que finalizó con el embargo preventivo de una finca de 10.000 metros cuadrados valorada en 1.295.180 euros, la intervención de tres vehículos, dos de ellos de alta gama valorados en 140.490 euros, y el bloqueo de cinco cuentas bancarias, todo ello autorizado por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Puerto de Santa María.

La operación se ha saldado con el ingreso en prisión del principal investigado, mientras que el resto ha quedado en libertad provisional, sin descartarse su posible entrada en prisión conforme avance el procedimiento judicial.