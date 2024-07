Exigen al SAS más seguridad tras las últimas agresiones a sanitarios en Cádiz

De las agresiones del año 2023, último registro oficial, 287 fueron agresiones físicas y 1.277 no físicas, creciendo en 28 y 42 casos respectivamente frente a los datos que se recopilaron de 2022. Por provincias, el Sindicato de Enfermería detalla que Sevilla fue la que contabilizó mayor número de ataques al personal del SAS en 2023 con 388 (62 físicas y 326 no físicas), seguida de Málaga 278 (61 físicas y 217 no físicas), Cádiz 199 (26 física y 173 no físicas), Granada 177 (48 físicas y 129 no físicas), Córdoba 149 (23 físicas y 126 no físicas), Huelva 142 (25 físicas y 117 no físicas), Jaén 139 (26 físicas y 113 no físicas) y Almería 92 (16 físicas y 76 no físicas).