Protesta contra las dos últimas agresiones a sanitarios en Jerez

Los sindicatos han vuelto a movilizarse, este viernes, en el Hospital de Jerez para denunciar dos nuevos casos de violencia contra profesionales de la Sanidad. En concreto, sendas agresiones en el centro de salud La Serrana y en el propio hospital, días atrás.

"Sucesos que han ocurrido mientras hacían su trabajo, que no es otro que servir a la ciudadanía y cuidar de su salud. Con esta concentración queremos manifestar nuestra condena más enérgica y nuestra absoluta repulsa y rechazo a todo tipo de actitudes violentas en la Sanidad Pública", apuntaban en un comunicado a las puertas del centro sanitario.

Recuerdan que todas las personas "tenemos derecho a recibir asistencia sanitaria en un ambiente seguro y tranquilo, sin violencia. Las agresiones atentan contra el colectivo profesional y la confianza de la ciudadanía en nuestra Sanidad Pública. Agresiones físicas o verbales deben ser erradicadas de los centros sanitarios y debemos concienciarnos sobre el daño que provocan. Entre todos y todas debemos fomentar el respeto mutuo y de las personas que velan por nuestra salud. Un respeto que debe ser valor fundamental de nuestra sociedad, una sociedad solidaria y libre. Hay que ir de la mano para promover una conciencia social positiva de los servicios sanitarios como bien público, que con mucho trabajo y esfuerzo hemos construido a lo largo de los años".

Desde Tecnos (Sindicato de Técnicos Sanitarios), su secretario provincial, Damián Moreno, asegura que estas agresiones "son fruto de los recortes en la Sanidad, por la falta de personal y los pacientes se desesperan. No es justificarlo, sino que si no fuera así no habría este clima de tensión. Hemos sembrado vientos y ahora recogemos tempestades".