El ganador de las primarias del PSOE de Cádiz saca pecho: "No seré Juan Carlos Ruiz Breve"

"No seré Juan Carlos Ruiz Breve". Con esta frase ha resumido el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, su tremenda satisfacción tras ser reelegido este domingo para el cargo de secretario general del PSOE de Cádiz. Tras superar a su homólogo de Rota, Javier Ruiz Arana, por un estrecho margen de apenas 81 votos, Ruiz Boix podrá seguir al frente del PSOE gaditano, una responsabilidad que asumió a finales de 2021, hace por tanto relativamente poco tiempo.

Arropado por decenas de cargos y militantes del PSOE que le han apoyado en las primeras primarias que ha celebrado este partido en la provincia gaditana, Ruiz Boix se mostró eufórico tras su triunfo en la rueda de prensa mantenida la mañana de este lunes en la sede provincial del partido en Cádiz. Y es que, aunque volvió a tender la mano a lo integrantes de la candidatura alternativa para intentar cerrar una ejecutiva provincial de integración --"desde hoy ya somos todos uno", dijo--, no quiso dejar pasar la oportunidad de lanzar un aviso a sus críticos: "Que algunos se dejen ya de jugar al Stratego", subrayó en relación a aquellos compañeros del partido "que han intentado dinamitar los acuerdos". "Desde aquí hago un llamamiento a la responsabilidad y a la madurez de todos los compañeros, para que se pongan a disposición de la democracia y de quien ha ganado en estas votaciones", afirmó con contundencia.

En la rueda de prensa Ruiz Boix desveló que ya ha podido hablar con varios de los alcaldes de la provincia que respaldaron a Ruiz Arana en este proceso interno, citando por ejemplo a los de Chiclana, Grazalema y Algodonales, además del propio regidor roteño. A todos ellos les trasladó que tienen su respaldo como secretario general reelegido y que, si quieren, todo ellos volverán a ser de la partida en las elecciones municipales que se celebrarán dentro de poco más de dos años.

Sin embargo, explicó que su intención es renovar las candidaturas socialistas en aquellos municipios en los que este partido perdió las elecciones en 2023 pese a tener la Alcaldía. Y tras destacar una vez más el ejemplo de Mamen Sánchez, que ya ha confirmado que no se presentará a la reelección ni como candidata a la Alcaldía de Jerez ni como secretaria general de la agrupación socialista jerezana, pidió al resto de ex alcaldes que siguieran su ejemplo. Aunque nos lo citó, en esa situación se encuentran los ex regidores de Sanlúcar, Puerto Real, Arcos y El Bosque, ya que, precisó, los casos de Tarifa y Ubrique son diferentes porque fueron apartados de esas alcaldías ese a haber ganado esos comicios locales.

En ningún caso Ruiz Boix ha considerado escaso el apoyo de poco menos del 51% logrado en las urnas. Bien al contrario, ha subrayado que el resultado final hace que asuma "con orgullo" esta "apuesta por la continuidad" mostrada por los militantes de su partido. "Hemos ganado en más de 30 agrupaciones de la provincia", resumió. Y elogió especialmente la alta participación registrada en las primarias del domingo, con un 75% "que no se ve ni en unas elecciones generales".

De cara a la configuración de la nueva ejecutiva provincial, Ruiz Boix adelantó que ya ha comandado a Cristina Saucedo a que inicie una conversación con todos los secretarios locales del partido para empezar a poner sobre la mesa los nombres de posibles componentes de este órgano de dirección. "Quiero una ejecutiva que se parezca a Cádiz, en la que haya una integración real y en la que haya gente con disponibilidad", enfatizó el reelegido secretario general.

Del mismo modo, Ruiz Boix reiteró su compromiso con el Gobierno "transformador" de Pedro Sánchez, se comprometió a defender el "proyecto ganador" de María Jesús Montero en Andalucía y apostó por "no esperar dos años" para recuperar el gobierno de la Diputación de Cádiz. En este sentido, defendió que se sigan manteniendo las negociaciones con La Línea 100x100 de cara a intentar cerrar una moción de censura en esta institución provincial.