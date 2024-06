La Hermandad del Rocío de Sanlúcar homenajeará a 'El Sanlu'

La Hermandad del Rocío de Sanlúcar de Barrameda prepara un evento para homenajear la figura de El Sanlu, el artista sanluqueño que cumple el 40 aniversario de su carrera. Será el día 13 de julio, en el Teatro Municipal, recuperando así los tradicionales festivales rocieros que se celebran en la ciudad de Sanlúcar. La Hermana Mayor del Rocío de Sanlúcar, Loli Ramos, acudió a la presentación del evento, que lo cataloga como "rengue rociero solidario". El delegado municipal de Fiestas, Pacote Pizarro, también estuvo presente junto a El Sanlu.

Con este festival, continuó Loli Ramos, "matamos varios pájaros de un tiro, rindiendo homenaje a un artista como El Sanlu, colaborando con Michael y también continuando con la restauración del Homenaje al sentimiento rociero ubicado en Bajo de Guía”. El delegado, Pacote Pizarro, agradeció a la hermandad por “todas las iniciativas que lleva a cabo no sólo desde el ámbito interno, que es bastante extensa, si no también de cara a la ciudad, haciéndoles partícipes de sus actividades más allá del ámbito rociero”. Esta gala se suma al Festival flamenco en homenaje a El Torta que presentaron la pasada semana.

Pizarro animó a los sanluqueños a participar del homenaje “para que consigamos colgar el cartel de no hay billetes y echemos un buen rato este verano”. El propio Sanlu agradeció a la Hermandad del Rocío el detalle que habían tenido: "soy una persona muy solidaria, que me he prestado siempre a colaborar donde me han llamado”, animando al pueblo de Sanlúcar a estar allí.

En el evento, que será conducido por Manolín de Los Doñana, participará Miguel Moyares, de Ecos del Rocío, acompañado de Cantores de Híspales, María de la Colina, Brumas, Malandra, Somos del Sur, Coro de la Hermandad del Rocío de Sanlúcar, Salvador Pitu, Bella Grao, Soraya Martínez, Alma Gitana, María Peralta, Familia Leria, María Márquez, Carriles, Carmelo Rodríguez, Coro de Afanas, Guille Muñoz, Domingo Manguara, Los Abudabís, Atalaya, Familia Manuel María, Escuela de Pisteros de la Hermandad de Rocío de Sanlúcar y la colaboración de la escuela de baile Elisabeth Jurado. Las entradas anticipadas, por un donativo de 10 euros, están a la venta en distintos establecimientos de la localidad.