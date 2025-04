La huelga de inspectores de pesca pone contra las cuerdas a las almadrabas de Cádiz

Y mientras que la huelga de los inspectores de pesca no tiene visos de solucionarse, los atunes rojos salvajes ya han iniciado su migración anual para desovar en el Mediterráneo desde el Atlántico. Cada año se está viendo que adelantan esta llegada al Estrecho, donde los esperan los laberintos de redes que componen las cuatro almadrabas gaditanas. La primera levantá del pasado año tuvo lugar el 18 de abril, es decir, que estamos a poco más de una semana para que los atunes hagan su aparición y si los inspectores de pesca no deciden tomar otras medidas de presión que no afecten a las almadrabas la campaña será un desastre de dimensiones siderales.