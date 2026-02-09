IU Cádiz solicita la declaración urgente de Zonas Catastróficas a los municipios gaditanos afectados por el temporal

La dirección provincial de Izquierda Unida ha exigido al Gobierno central que declare de manera urgente como Zona Catastrófica a todos los municipios de la provincia de Cádiz que se han visto gravemente afectados por los efectos de los consecutivos temporales que se han dado en los últimos días y que han dejado seriamente dañados muchos territorios gaditanos, de manera especial, en la Sierra de Cádiz y en el Campo de Gibraltar, así como en zonas rurales de Jerez.

“Estamos hablando de daños muy graves y muy cuantiosos que afectan a las infraestructuras básicas, a caminos rurales, viales rurales, centros educativos, explotaciones agrícolas y ganaderas y a servicios esenciales para la vida diaria de nuestros pueblos. Y, una vez más, el impacto ha sido especialmente duro en el mundo rural”, ha señalado el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, que en el día de ayer tuvo ocasión de comprobar in situ, junto al diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, el estado en que se encuentra el municipio de Jimena de la Frontera, en el Campo de Gibraltar.

Rodríguez y Galán pudieron ver en primera persona los destrozos ocasionados en este municipio, “concretamente, en la zona agrícola con explotaciones de aguacates, que ha sido destrozada y ya se pueden contar daños millonarios en la agricultura en esta zona; en la zona del pueblo hemos podido visitar cómo hay terraplenes que se han deslizado, hay viviendas y gente que ha tenido que ser desalojada temporalmente de sus viviendas”, explicaba el dirigente provincial desde el propio municipio, a la vez que apuntaba que Jimena es solo un ejemplo de lo que se está viviendo en muchas otras zonas de la provincia y del resto de Andalucía, con cientos de desalojos, municipios incomunicados por los destrozos en las carreteras o riesgo en zonas de viviendas.

“Por eso exigimos la implicación inmediata de todas las administraciones públicas, Diputación de Cádiz, Junta de Andalucía y Gobierno de España”, demanda. Para el coordinador de IU Cádiz, “es momento de arrimar el hombro, de coordinarse y de poner en marcha ayudas urgentes y un plan de recuperación extraordinario para los municipios y comarcas más afectadas de nuestra provincia. Quiero decirlo con claridad, un pequeño municipio no tiene capacidad económica ni técnica para asumir en solitario los daños que se vienen encima tras estos temporales”, reivindica Rodríguez.

“No es momento de señalar culpables, pero sí de recordar el abandono del mundo rural”

El dirigente provincial de IU Cádiz advierte que, si no hay “una respuesta contundente desde lo público, muchos ayuntamientos sencillamente no pueden hacer frente a esta situación”. Deja claro que “no es momento de señalar culpables, pero sí de recordar que el mundo rural existe, que las zonas agrícolas y forestales llevan años sufriendo una falta de inversiones en infraestructuras básicas, especialmente en carreteras y redes eléctricas, y que ahora vuelven a pagar las consecuencias”. Así, hace un llamamiento desde Izquierda Unida Cádiz y reclama “justicia para el mundo rural, ayudas directas y ágiles para los sectores afectados y una respuesta a la altura de la emergencia que hemos sufrido. Nuestros pueblos no pueden seguir siendo los grandes olvidados cuando llegan las catástrofes”, sostiene.

Unidad de acción, sobre todo

El diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, insistió ayer desde Jimena en que los daños que sufren municipios como Jimena y que se repiten en otros puntos de la provincia “son inasumibles por parte de un Ayuntamiento; los recursos municipales son muy limitados, como siempre hemos demandado y como siempre hemos denunciado desde Izquierda Unida”. Así, considera que “hace falta, ahora más que nunca, unidad de acción, porque lo que no entendería la población es que no nos pusiéramos de acuerdo todas las administraciones, administración local, provincial, autonómica y central, incluso Fondos Europeos, para paliar y solucionar los graves problemas que está ocasionando este temporal en toda la provincia de Cádiz”

En esta misma línea se expresó el alcalde de Jimena, Fran Gómez, que reclamó “un mecanismo urgente para paliar los graves daños que hemos sufrido en el municipio de Jimena, graves daños en infraestructura pública y graves daños en nuestras zonas forestales y agrícolas”.