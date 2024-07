IU critica la "falta de vehículos" en distintos servicios municipales de Conil

Izquierda Unida ha criticado en una nota que "se acaba el renting de los vehículos que disponían los servicios de fontanería, vías y obras, depuradora,..." y "que dichos servicios se quedan sin poder realizar las tareas propias que le competen". "Una vez más el equipo de gobierno formado por el tripartito demuestra su incapacidad para gestionar los servicios públicos del ayuntamiento y deja sin vehículos a los trabajadores del ayuntamiento. Una situación que repercute directamente sobre los servicios públicos prestados y que se hace más evidente en el verano, donde las necesidades de la población aumentan considerablemente", apuntan.

Desde Izquierda Unida muestran su preocupaciónn por la situación de los servicios públicos "ya que todo apunta a un abandono del equipo de gobierno para comenzar a privatizar servicios públicos, que tenemos que reconocer, que no sin dificultades, siempre ha mantenido al pueblo en unas condiciones dignas de limpieza". "Esta inacción del equipo de gobierno está dando una imagen pésima de nuestro pueblo, y son muchos los vecinos y vecinas que están protestando en los diferentes barrios y en el campo de la falta de higiene y lo descuidado que está".

Izquierda Unida llevó a pleno de junio una moción para que se contratara, al igual que todos los años personal de refuerzo para las labores de recogida de residuos, de limpieza viaria etc., "a lo que el equipo de gobierno respondió a nuestra fuerza política que ya no gobernábamos". "Y efectivamente, gobiernan ellos, pero solo queríamos poner de manifiesto algo que a todas luces era evidente, y no es otra cosa, que al igual que todos los años, contratar personal para hacer frente al verano". Según aseguran, lo resolvían con contrataciones de refuerzo y "poniendo en marcha planes de empleo que en la actualidad brillan por su ausencia" y "en un municipio donde la falta de limpieza repercute negativamente en la imagen de Conil y en el sector turístico".

IU reclama en su comunicado "que deje de poner excusas". "No pueden seguir mintiendo diciendo que no hay dinero para mejorar los servicios públicos y si haya dinero para aumentarse los sueldos de concejales y asesores", según denuncian.