La joven deportista gaditana que ha hecho historia en los Juegos Olímpicos de París: "Lo mejor que me ha pasado en la vida"

Han sido "muchas emociones juntas" y Natalia Muñoz y su familia están estos días intentando volver a la normalidad en Arcos de la Frontera tras hacer historia. Aquí, a su casa, ha regresado ya la deportista española más joven de los Juegos Olímpicos de París, una gaditana que no ha pasado desapercibida y que incluso charló con el Rey Felipe VI durante la recepción a los deportistas sobre el Skatebording street, una competición en la que esta arcense -la primera de este pueblo que participa en unas olimpiadas- ha conseguido ser la mejor del país, lo que le trajo hasta París. "Ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Inolvidable", contaba Natalia, de 15 años.

Su madre Yolanda jamás se esperaba todo esto. Recordaba como con tan sólo seis años su hija ya estaba montada en una tabla gracias a su hermano mayor y apuntaba maneras. Primero en el patio de su casa -"se hacía sus rampas"- , luego en el skate park que montaron en Arcos y actualmente en La Bodega Jerez, a donde acude a entrenar cada día "y que nos han apoyado en todo". Han sido muchos campeonatos y muchos viajes -"se ha recorrido ya medio mundo, desde a California, pasando por Budapest, Brasil"-. "Detrás de un deportista hay mucho trabajo, no es solo entrenar, la maleta siempre abierta, las lesiones,...", señalaba, pero ha merecido la pena. "Ha sido espectacular todo, estar en París con la familia, que fuimos diez con las banderas y todo eso, y verla competir allí ", se emocionaba la madre de la arcense, que como el ya más que famoso futbolista Lamine Yamal, acaba de terminar la ESO y comenzará un grado medio de deporte para seguir su formación.

Natalia Muñoz con el rey Felipe VI durante la receción a los deportistas españoles de los Juegos Olímpicos de París. / EFE/Juanjo Martín

"Estaba con los mejores deportistas del mundo"

A Natalia le quedará un recuerdo imborrable. Apenas en junio le confirmaron su presencia en París tras conseguir la clasificación al ir ganando campeonatos desde 2022 y cuando se dio cuenta estaba en la Villa Olímpica, "viendo por allí a los mejores deportistas del mundo, como Rafael Nadal, y con mucha gente interesándose por mí". O montada en un barco por el Río Sena con todo los compañeros. "Lo de la ceremonia de inauguración fue inolvidable con todos los compañeros y la gente animando, pasando por la Torre Eiffell, aunque llovía mucho", decía. O hablando con el Rey Felipe VI. "Fue muy bien con él, me preguntó por la edad, por las reglas de la competición, ... muy amable".

Y sobre todo, el gran recuerdo del día de la competición de su disciplina, el skate street, un deporte que se estrenó como olímpico en Tokio y donde el oro ha sido para una japonesa de 14 años. "No es habitual en otros deportes, pero en el skater la media de 15 años", explicaba. Orgullosa de la competición realizada junto con su compañera Daniela Terol -quedó en el puesto 14-, reconoce "algo de mal sabor de boca" al fallar en el último truco en la ronda "lo que penaliza mucho" y no pudo estar en la final, que era su ilusión. "Pero estoy muy contenta con lo que he realizado y con lo vivido, con toda mi familia allí apoyándome".

"Y ahora a por Los Ángeles". Y es que la skater, que tuvo un gran recibimiento al llegar y a la que no ha parado de sonar el teléfono, seguirá en esto y luchando por estas los siguientes Juegos Olímpicos, que serán en EEUU. La mejor skater de España empieza ya a prepararse para el campeonato del mundo, que será en septiembre.