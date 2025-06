“La gente hoy en día es muy dispersa, ¿para qué sacar un disco si solo escuchan el single?”

Sanlúcar de Barrameda/Sanlúcar de Barrameda se volvió uno de los puntos señalados en el mapa de España cuando, hace 24 años, una adolescente formó parte del histórico y exitoso Operación Triunfo 1. Casi un cuarto de siglo después, Natalia Rodríguez (Sanlúcar de Barrameda, 1982) continúa innovando y creciendo como artista, con todas las letras. No solo canta, también compone, presenta, es actriz de doblaje, emprendedora y estilista. Tras una etapa vinculada a la música electrónica, encontró al cantante canario Rasel para ponerle voz masculina a un tema fresco y veraniego, compuesto hace meses: Tu Diosa. Con esta canción, sigue la línea que ella misma inauguró en España de lanzar singles en lugar de discos. El 14 de julio actuará en el Orgullo de Jerez, en un concierto que ella misma ha bautizado como una "discoteca".

Pregunta.Cantante, emprendedora, estilista, productora, presentadora de televisión, colaboradora o actriz de doblaje. ¿Eso es ser prácticamente una "diosa"?

Respuesta.Una diosa polifacética (ríe). Lo mismo canto, que compongo, que te hago un vestuario, una coreografía, aspiro mi coche o paso la ITV. El otro día subí un vídeo a las redes sociales pasando la ITV a mi coche y se hizo medio viral. Me sorprendió que la gente me preguntara si realmente hacía esas cosas. Me considero una diosa, igual que creo que todas las mujeres lo somos. Tenemos que creérnoslo, porque con todo lo que llevamos adelante, todo lo que vivimos y todo lo que hacemos, somos diosas. Ya sea en casa, en la calle o en el escenario.

P.El single tiene un aire reivindicativo y feminista. ¿Cree que sigue siendo necesario ese mensaje?

R.La canción habla de que, a veces, las mujeres no hacemos ciertas cosas por miedo al "qué dirán" y a cómo reaccionará nuestro entorno. Invito a las mujeres a hacer lo que quieran, a atreverse alguna vez y a arriesgarse, porque la vida es muy corta. Hay que ser un poco canalla, aunque siempre con límites. Es lo que intento transmitir: "Cuidadito con lo que dices, que aquí la que manda soy yo". Me gusta jugar con esa dualidad.

P.Ha elegido a Rasel para ese punto de vista masculino. ¿Qué aporta al mensaje?

R.Tenía la canción grabada y me faltaba la voz de un chico. Llevaba muchos años queriendo trabajar con Rasel. Le pasé la canción y enseguida me dijo que tenía algo que le encantaba. Le da un toque urbano y muy canalla.

P.Se la ha jugado con el 'merenguetón'.

R.Me gusta fusionar estilos, y este género nunca lo había tocado. Me apetecía arriesgar porque últimamente estaba sacando más electrónica y techno. Pero, con esta época y este calor, me imaginé en la playa o en un chiringuito con esta canción de fondo, o la gente pidiéndola en los festivales. Cuando el cuerpo te lo pide, tienes que escucharlo. Después de casi 24 años de carrera, ya no hago caso a los números: hago lo que siento y lo que me apetece.

P.Tras esos 24 años, ¿es más 'diosa' que al empezar?

R.No (ríe). Me encantaría decir que sí, pero a veces sí y otras no.

P.¿Ahora está en el 'no'?

R.Tengo una contradicción, porque hay días en los que me siento muy poderosa, y otros en los que me siento pequeñita. Esta carrera tiene luces y sombras, con altibajos. A veces te sientes muy fuerte, y al día siguiente recibes una mala noticia, unos resultados que no esperabas o un comentario en redes que te hiere. Esos días no te sientes tan diosa.

P.¿Qué le diría a esa Natalia que salió de la academia con solo 19 años?

R.Que disfrute. Porque va a vivir de la música, y con más de cuarenta años va a seguir haciendo conciertos por toda España. Cuando salí de Operación Triunfo, pensaba que mis días estaban contados y tenía miedo de que todo terminara. Pero al final he tenido una carrera larga. Le diría a esa Natalia que se relaje, que no se ponga tan nerviosa, porque todo va a salir bien.

P.¿Qué le ha marcado la carrera artística?

R.En 2008, cuando obtuve la carta de libertad de la discográfica. Tuve que decidir entre volverme a casa, a Cádiz, o luchar e invertir en mí. Me reinventé y fui la primera en España en lanzar singles digitales. Fui pionera, creí en el proyecto, hasta el punto de que, hoy en día, todo el mundo lo hace.

P.¿Los singles se han comido a los discos?

R.La gente hoy en día es más dispersa. Escuchar un disco entero del mismo artista, con la misma voz y estilo, les cuesta. Al público le gusta variar, escuchar diferentes canciones y cantantes. Es como en Instagram o TikTok, donde haces scroll. Con la música ha pasado algo parecido. ¿Para qué sacar un disco completo si la gente solo va a escuchar el single y solo vas a promocionar una canción? Grabar un disco cuesta un dineral. A mí me respaldan canciones de toda mi carrera como Vas a volverme loca, Besa mi piel o Loco por mí. Ya tengo repertorio para los conciertos.

P.La próxima parada de la gira es en Jerez, el 14 de julio.

R.Canto en el Orgullo Gay, en la Alameda, a las 21:00 horas. No sé cómo lo voy a hacer porque a las doce canto en Villanueva de Algaidas (Málaga). Solo espero no pinchar (ríe).

P.En Jerez estrenará Tu Diosa en concierto.

R.Toda la gira serán conciertos muy dinámicos. Con mis canciones, temas de los 80 y 90, versiones… Es como si fuera una discoteca, porque la gente que venga no va a parar de bailar.

P.No ha vuelto a cantar en Sanlúcar desde la gira de OT. ¿Lo ha barajado?

R.A mí me encantaría, porque es mi pueblo, pero no depende de mí. Ojalá me vuelvan a contratar allí. Me gustaría que desde el Ayuntamiento contaran alguna vez conmigo, porque llevo a Sanlúcar por bandera, por todos lados, y lo nombro en cada sitio al que voy.

Melody lo ha hecho increíble. Para ir a Eurovisión hay que ser una valiente y estar muy preparada mentalmente"

P.No puedo terminar sin preguntarle por Eurovisión...

R.Melody lo ha hecho increíble. La conozco y estoy encantada con ella. Se le está reconociendo como la gran artista que es.

P.¿Natalia Rodríguez a Eurovisión?

R.(Ríe) Veo que hay que estar muy preparada físicamente, pero sobre todo, mentalmente. Es para valientes…