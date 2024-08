La ONCE reparte 535.000 euros en Cádiz: "Barbate se merece este premio"

Susana Pérez ha sido la vendedora de la ONCE que ha llevado la suerte a Barbate.

Barbate comienza este mes de agosto con una muy buena noticia para algunos de sus vecinos. El sorteo de la ONCE del último día de julio ha dejado su principal premio en este municipio de Cádiz donde Susana Pérez vendió la serie agraciada con medio millón de euros además del otro cupón premiado con otros 35.000 euros.

Pérez acaba de cumplir en julio 14 años como vendedora de la ONCE en su pueblo y no puede reprimir su felicidad y su orgullo por haber llevado de nuevo la suerte a sus vecinos. Sabía ya lo que era dar premios de 35.000, de 40.000, y de 75.000 euros pero no de una cuantía tan grande, como estos 535.000 euros que ha repartido en la Avenida del Mar, muy cerca de la plaza de abastos, en pleno centro de un Barbate concurrido de turistas y vecinos que acuden a diario al mercado.

“Hay mucho movimiento, no sé a quién le habrá tocado”, reconoce confiada en que el afortunado o afortunada comparta hoy su alegría con ella. “Me alegro mucho por Barbate que se merece este premio tan grande, y sobre todo por el que le haya tocado”, añade.

Hija de pescadores de toda la vida, Susana, que tiene una discapacidad visual, se declara muy orgullosa de su pueblo y de la ONCE. “Lo que más me gusta es estar y compartir con la gente”, reconoce. “Me da mucha alegría que haya clientes que vengan a buscarme año tras año cuando llega el verano -asegura sonriente-. Yo es que soy una persona que hablo mucho”, se excusa. A su juicio, la clave para ser una buena vendedora de la ONCE es “ser simpática, alegre, saber escuchar y tener buena cara al público”, sostiene. Hoy aguardará expectante las felicitaciones de sus clientes.

El sorteo de la ONCE del 31 de julio estaba dedicado a la exposición de Las Edades del Hombre Hospitalitas de Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela y ha dejado otro cupón premiado con 35.000 euros en Cádiz y en Benalmádena (Málaga). El resto de premios se han repartido entre Canarias, Cataluña, Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Para mañana viernes, 2 de agosto, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 17 millones de euros.

Y el Extra de Verano de la ONCE sortea para el próximo 15 de agosto un primer premio de 15 millones de euros, diez premios adicionales de un millón de euros y otros 119 premios agraciados con 40.000 euros.

