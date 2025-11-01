Participa en la nueva edición de 'El agua a diario', el certamen de reportajes para jóvenes estudiantes

Diario de Jerez y Diario de Cádiz en colaboración con el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, pone en marcha una nueva edición del concurso ‘El agua a diario’, una iniciativa dirigida a los escolares de la provincia de Cádiz para fomentar el uso responsable del agua y su importancia en la vida cotidiana.

El certamen está abierto a todos los alumnos de 4º de Primaria a 4º de ESO de los centros educativos gaditanos, y se con el obejtivo de concienciar a los jóvenes sobre la importancia del agua en nuestro día a día, proponiéndose la realización de un relato, fotografía o vídeo, con enfoque libre, en el que los jóvenes aporten su visión, consejos, valoraciones en relación al a la importancia del agua dentro de la sociedad y la vida.

Cómo presentarse al concurso

La participación deberá realizarse a través del centro escolar, que será el encargado de trasladar a sus alumnos la información necesaria sobre el agua y la importancia de la misma en el día a día.

Las propuestas podrán presentarse del 1 de noviembre al 10 de diciembre de 2025 a las 12:00 horas, en la web del concurso, y lo harán en función de la categoria correspondiente:

Categoría A: alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria.

Categoría B: alumnos de 1º a 4º de ESO.

Los participantes deben presentar una propuesta cuyo hilo conductor o temática sea el agua y su importancia diaria en nuestras vidas. Aquí te dejamos las bases legales completas para que las leas bien antes de participar.

Los autores de las mejores propuestas en cada categoría recibirán una bicicleta como premio individual. Además, los centros escolares ganadores obtendrán una tarjeta regalo de El Corte Inglés valorada en 100 euros.

Los ganadores serán seleccionados por un jurado compuesto por representantes del ámbito cultural y de la comunicación que valorarán la originalidad, el enfoque medioambiental y el esfuerzo de los participantes. Los ganadores se anunciarán a partir del 14 de diciembre de 2025, día del fallo del jurado, en las webs de Diario de Jerez y Diario de Cádiz.

Aquí puedes conocer a los ganadores de la edición pasada.

Creatividad y conciencia

Con este certamen, Diario de Jerez reafirma su compromiso con la educación ambiental y el fomento de la creatividad entre los jóvenes, invitándolos a reflexionar sobre un recurso esencial para la vida.

¡Anímate y participa!