El PP de Cádiz pide al Gobierno Central un aumento en las cuotas de pesca de atún rojo para las flotas artesanales

El Grupo Popular en la Diputación de Cádiz pedirá en el próximo Pleno ordinario del miércoles 17 de diciembre, que el Gobierno de España y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación incluyan de manera explícita a las flotas artesanales de Conil, Barbate y La Atunara (La Línea), en el próximo Real Decreto que regule el reparto de las cuotas del atún rojo. Además, la propuesta demanda una cuota complementaria para Tarifa y Algeciras, puertos en los que sólo se permite pescar 1.600 kilos al año.

La moción recuerda la situación de emergencia socioeconómica que vive el sector artesanal de la pesca en el Estrecho, por lo que se exige que se apliquen “criterios correctores que compensen el grave descenso de capturas en las flotas de Conil y Barbate”. Entre ellos, asegurar recursos y las ayudas necesarias para frenar la pérdida de barcos, el abandono del sector y garantizar el relevo generacional que la normativa europea insta a proteger. El aumento del 17% en las capturas de atún rojo que se acordó recientemente en el ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico), debe concretarse en Cádiz.

El portavoz popular en la institución provincial, Juancho Ortiz, espera que esa subida se refleje en el Real Decreto que decidirá el reparto de la cuota “en las almadrabas gaditanas, que es lo que se merecen los almadraberos por su historia, el empleo que genera y la sostenibilidad de este arte de pesca milenario. Esperamos que el Gobierno de Sánchez no vuelva a castigar a los pescadores gaditanos ni a esta provincia, como hacen habitualmente”. Ortiz recuerda que “el alga invasora asiática Rugulopterix okamurae, los efectos del cambio climático y la pérdida de espacios habituales de faena han tenido como resultado el desplazamiento de especies pesqueras tradicionales en la provincia, e incluso la desaparición de algunas como el corruco o la concha fina. El Ministerio no puede mirar hacia otro lado, debe tener en cuenta estas circunstancias y tratar con justicia a Cádiz en el reparto de las cuotas”.

Según el PP, e l olvido de Sánchez y sus ministros de la provincia gaditana contrasta con el apoyo que la Diputación de Cádiz presta a la pesca y al sector primario en general. El portavoz del PP menciona la subvención que han recibido “los municipios afectados por el alga invasora para paliar sus efectos, o las ayudas a entidades como la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz (Fecopesca) y la Red Iberoamericana de Pesca Artesanal de Pequeña Escala (RIPAPE). Así se demuestra estar al lado del sector, y ojalá que el Ministerio tome ejemplo y destine a Cádiz lo que se merece”.

El Partido Popular ha llevado este asunto al Congreso de los Diputados. La Comisión de Industria y Turismo aprobó una proposición para crear un Plan Estatal de Intervención frente al alga invasora. Compensar a la flota artesanal del Estrecho con cuotas extraordinarias de pesca, apoyar proyectos para aprovechar estas algas en el sector industrial y coordinar a las administraciones para que se detenga su expansión, son algunos de los puntos que se aprobaron en Madrid. “En nuestra moción del Pleno pediremos al Gobierno que incorpore los acuerdos de esta Comisión al Real Decreto, especialmente el aumento de la cuota en 10 toneladas de atún por barco artesanal del Estrecho como medida de compensación por los efectos del alga invasora. Esperemos que Sánchez sea sensible con las necesidades de los pescadores gaditanos y no vuelva a darles de lado”, concluye el portavoz popular.