El PP exige a la Mancomunidad de la Sierra "responsabilidad" por la gestión de la basura

Los acaldes del Partido Popular en la Sierra de Cádiz han exigido esta mañana al presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz que asuma su responsabilidad en el deficiente servicio de recogida de basuras en la comarca que, han denunciado, está generando “un gran malestar entre los vecinos y una situación muy complicada con problemas de salud pública en los municipios”.

Los presidentes locales y alcaldes de Algar, José Carlos Sánchez, Ubrique, Mario Casillas, Arcos, Miguel Rodríguez, Prado del Rey, Vanesa Beltrán y El Bosque, Rubén Corrales, a los que se ha unido también la alcaldesa de Benaocaz, Olivia Venegas, y portavoces municipales en diversas localidad, han atendido a los medios de comunicación ante la sede de la Mancomunidad, acompañados por el coordinador provincial del PP de Cádiz, Ignacio Romaní, para trasladar su malestar por “la nefasta gestión que Carlos Javier García está llevando a cabo de Mancomunidad y reclamar soluciones”.

Hay que recordar que el modelo de recogida de la basura forma parte del proyecto de Economía Circular Sierra de Cádiz, que financia la Junta de Andalucía y gestiona por encomienda la Mancomunidad de la Sierra. El servicio de basuras lo desarrolla en la comarca la empresa BASICA, dependiente de la entidad supramunicipal. BASICA está en manos de IU, que gestiona este servicio, tras el pacto de gobierno con el PSOE para liderar la Mancomunidad de la Sierra.

Los alcaldes populares han mostrado su inquietud por la nefasta gestión que se está haciendo del servicio de recogida de basura puerta por puerta y rechazan que de forma unilateral y sin informar los municipios afectados se hayan adoptado medidas que están causando un grave perjuicio a los vecinos, en relación al cambio en el calendario de recogida de residuos que ha pasado de ser diario a semanal y el que se priorice a algunas localidades en la prestación del servicio.

Han apuntado también a la mala situación económica que arrastra la empresa pública de recogida de basuras debido a la mala gestión de origen con una de una deuda de más de un millón de euros y a la preocupación de los trabajadores ante su situación laboral.

El PP considera que Carlos Javier García como presidente de la Mancomunidad es el responsable directo de esta situación. “Es su competencia y obligación velar por unos servicios públicos de calidad y, por tanto, adoptar las medidas oportunas para solucionar la mala gestión de la recogida de basura en la Sierra. En lugar de desentenderse del problema debería haber hecho una auditoria del servicio que se están prestando e igualmente dar explicaciones del uso que se ha dado a los fondos que ha recibido Mancomunidad por parte de la Junta de Andalucía destinados a este programa” , ha señalado José Carlos Sánchez.

Por ello, han pedido la convocatoria de un pleno extraordinario y urgente de la Mancomunidad en el que “de la cara” y se aborde la situación actual y sobre todos anunciar soluciones.

Para el PP se ha llegado a un punto de inflexión “con una Mancomunidad que ha dejado abandonados a los ayuntamientos y sus vecinos y se muestra incapaz de gestionar y su liderar un proyecto común por la comarca, que no afecta sólo al servicio de recogida de basuras”, apuntando también la dejación de la Mancomunidad en la creación de la red de puntos de recarga eléctrica o los cursos de formación para el empleo, entre otras cuestiones. Al respecto Sánchez ha defendido, en nombre de los alcalde del PP, que “ se requiere de un cambio de rumbo en la dirección de la entidad y si Carlos Javier García es incapaz de ofrecer soluciones lo único que le queda por hacer es presentar su dimisión”.

Mario Casillas ha reiterado la apuesta “por la sostenibilidad, la economía circular y el sistema de recogida de puerta a puerta, pero no estamos de acuerdo con la gestión que Mancomunidad está haciendo de la recogida de basuras”. Así, ha rechazado “que desde se quieran hacer experimentos con nuestros pueblos” y pide a Mancomunidad “lealtad, que no tome decisiones de espalda a los ayuntamientos y nos escuche. Estamos aquí para defender y representar a nuestros vecinos y trabajar desde la unidad para ofrecer unos servicios de calidad”.

Miguel Rodríguez ha apuntado que “frente a la lealtad institucional demostrada por los ayuntamientos, el gobierno de la Mancomunidad ha perdido las formas tomando decisiones de forma unilateral que rompen con el consenso y las reglas del juego y no lo podemos permitir. No se trata de una cuestión política sino de defender los intereses de nuestros vecinos y la Mancomunidad es un órgano democrático en el que hay que escuchar las voces de todos los que conforman esta institución y dar explicaciones de cómo se están haciendo las cosas sobre todo si no funcionan”.

También ha puesto en cuestión las movilizaciones que el PSOE, “para desviar la atención y no asumir sus responsabilidad en su nefasta gestión”, está promoviendo en contra del servicio de recogida de basuras puerta a puerta “que son protestas contra ellos mismos porque son los responsables directos de la prestación del servicio”. Y se ha preguntado que tiene que decir al respecto Izquierda Unida como socio de gobierno de los socialistas en Mancomunidad y ser quien dirige la empresa BASICA

Olivia Venegas ha insistido en el malestar de los ciudadanos a los que no se está recogiendo las basuras como debiera , “es una pena que esta proyecto en el que tanto confiamos y que nos lleva a la sostenibilidad, no esté funcionando por la mala gestión de la Mancomunidad. Esto no puede ser. Hay que dar una solución para que todos los pueblos puedan estar limpios”, ha dicho.