La presidenta de la Diputación visita las zonas más afectadas por el temporal en Ubrique

“Ningún municipio se va quedar atrás y vamos a insistir en dar una respuesta eficaz desde todas las instituciones públicas”. Así se ha expresado la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, en el curso de una visita a Ubrique. Durante su estancia en este municipio de la Sierra su alcalde, Mario Casillas, ha mostrado una parte de los daños causados por la actual sucesión de borrascas en infraestructuras, servicios públicos, viviendas y enseres. Concretamente, se ha visitado la Guardería La Esperanza, situada en zona de riesgo por hallarse junto al cauce del río Ubrique; el entorno de la plaza de toros, donde habitualmente se sitúan las atracciones de la feria, que ha quedado impracticable por el levantamiento del suelo; la carretera CA-8105, en el denominado puente de los Cuatro Ojos, supervisando el estado de esta vía de la red provincial que permanece cortada al tráfico; o la confluencia de las calles San Martín y Torre, por donde se ha encauzado una escorrentía para liberar a la red pública de presión.

Además de la presidenta, se ha desplazado hasta la localidad serrana, especialmente afectada por el paso del último temporal, una representación política y técnica de la Diputación, encabezada por los diputados de Cooperación y Asistencia a Municipios, Javier Bello y Antonio Aragón, respectivamente, además de personal técnico, como una arquitecta y dos aparejadoras, del Servicio de Asistencia a Municipios, (SAM), de Villamartín. Además de conocer la compleja situación del municipio de forma directa, la presidenta ha trasladado al alcalde algunas de las medidas de emergencia que ya ha puesto en marcha la Diputación Provincial en los últimos días: “Estamos actuando con esos contratos de emergencia que ya se han puesto en marcha desde el Área (de Cooperación) y posteriormente tendremos que hacer una evaluación de los daños y ver qué necesita cada ayuntamiento. Así lo hemos hecho en Ubrique y así lo haremos con el resto de municipios de la provincia”, ha afirmado Martínez del Junco.

La presidenta de Diputación, por las calles de Ubrique este lunes.

Almudena Martínez ha puesto así el acento en la colaboración y la lealtad institucional para dar una respuesta de emergencia a las poblaciones más afectadas, especialmente en la Sierra y el Campo de Gibraltar. En todo caso, ha dicho, lo primordial en estos momentos es “garantizar la seguridad de toda la ciudadanía”. En ese sentido ha agradecido la labor de los ayuntamientos y ha felicitado a la población por su comportamiento ejemplar en esta situación de crisis.

También el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, ha destacado “la cooperación entre instituciones desde el primer día”. En estos momentos, ha explicado, los esfuerzos se centran en buscar la solución para aliviar la presión del agua, canalizando el torrente que llega a la localidad desde Grazalema o Villaluenga, a través de superficie y por la red de saneamiento.

Asistencia técnica y jurídica

Más allá de las inversiones que asuma -en el marco de una intervención concertada entre todas las instituciones- para prestar la asistencia técnica y jurídica a los ayuntamientos para la evaluación y cuantificación de los daños se reforzarán los equipos técnicos del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) al objeto de redactar los proyectos de restitución de los servicios públicos y las infraestructuras que han sido asolados por esta sucesión de borrascas.

Del mismo modo, desde el Área de Asistencia a Municipios se prestará apoyo técnico -dentro del ámbito competencial- en la reparación y recuperación de espacios y edificios públicos, en coordinación y colaboración con las empresas suministradoras de servicios. La asistencia se ampliará a las cuestiones jurídicas y económicas, con especial atención a aquellos municipios cuyas instalaciones administrativas hayan resultado dañadas.

Desde la Diputación se está realizando también una gestión específica dedicada a los casos más vulnerables. En este sentido cinco hoteles de la red Tugasa han permitido el alojamiento y manutención de vecinos y vecinas Grazalema, Olvera, Setenil y Vejer. También las residencias de mayores de Diputación sirven de estancia temporal a usuarios del Residencial Lago de Arcos.

Desde el Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad se mantiene un seguimiento constante a los cientos usuarios y usuarias de los diferentes programas gestionados por la Diputación, como el de Mayores Activos, del Servicio de Ayuda a Domicilio o los Servicios Sociales Comunitarios y Especializados. Desde el pasado fin de semana, y una vez decretados los desalojos de personas en distintos municipios, trabajadores sociales, psicólogos y monitores de la Diputación han contactado telefónicamente con estas personas usuarias para conocer su situación y atender en lo posible a sus necesidades. De igual manera, se han dispuesto equipos de atención sobre el terreno que están disponibles para movilizarse sobre el terreno una vez que sean reclamados por las instituciones competentes.