Javier Pizarro (PSOE): "La Diputación de Cádiz ha perdido fuelle y está ausente"

El vicesecretario general del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Javier Pizarro, ha realizado un balance cuando se cumplen dos años del Gobierno del PP en la Diputación de Cádiz en el que ha apundo "cómo la institucion provincial ha perdido fuelle, frente a la euforia de estos días de la presidenta". "Porque siempre fue motor de desarrollo económico y ahora está ausente de los sectores productivos y de las infraestructuras, sin inversiones, ni proyectos nuevos”, ha manifestado.

Según Pizarro, estos dos años han estado "marcados por el sectarismo político y el maltrato a los municipios de menos de 20.000 habitantes pues de los 60 millones de superávit, el 93 por ciento de las subvenciones se concentran en municipios gobernados por el PP y su socio La Línea 100X100 y solo el 18 por ciento del remanente se destina a municipios pequeños", ha explicado el portavoz. Ha remarcado Pizarro “la desigualdad generada” a través de subvenciones nominativas “que no tienen criterio, ni concurrencia competitiva y por lo tanto, “no se entiende que la presidenta hable de un reparto equitativo”. “Hay municipios de menos de 20.000 habitantes donde la inversión es de 1.500 euros por habitante frente a 0 euros en ayuntamientos del PSOE”, ejemplifica.

“Todo esto está claramente orquestado por el PP para crear ciudadanos de primero y de segunda en la provincia” denuncia el portavoz socialista que recalca que “la Diputación funciona como un cajero automático para los dos partidos socios de Gobierno”.

Además, ha incidido en el mal funcionamiento de la Oficina que anunció la presidenta para recibir a los alcaldes y alcaldesas, “que no existe, no funciona, no sabemos su ubicación, ni responden a los correos”.

Otros proyectos "ausentes"

El PSOE ha manifestado que la Diputación también está ausente de los proyectos importantes de la provincia como Valcárcel, según Pizarro, que expone que “solo hay tres millones para mantenimiento del edificio, seguramente a requerimiento del ayuntamiento, cuando es un proyecto que el PSOE dejó encaminado, en apoyo inequívoco a la Universidad y el PP se lo ha cargado de un plumazo de sus presupuestos, de su idea de ciudad y no sabemos qué uso se le va a dar”. “No escuchan a la Universidad pública, pedimos apoyo a los rectores en sus demandas”, apunta.

Respecto a la residencia geriátrica Santa Margarita en La Línea, el portavoz del PSOE asegura que “la condición de La Línea 100X100 para mantener el pacto pasaba primero por la apertura de las instalaciones a finales del 2025, luego en el primer trimestre del 2026 y seguramente abra sus puertas en el primer trimestre del 2027”.

En materia de carreteras, Pizarro ha lamentado “el abandono absoluto” y recuerda que el plan que existe actualmente es el mismo que dejó ejecutándose él como diputado responsable del área. “Solo sabemos que están trabajando en un nuevo plan 2025-2027 que no va a ver la luz este mandato porque se iniciará la licitación en 2027 así que no van a ser capaces de poner en marcha ningún plan nuevo de carreteras”, ha indicado.

Ha afeado además la dejadez hacia el sector primario después de que la presidenta prometiera en dos presupuestos un plan de un millón de euros “que al final no se ejecuta terminan en modificaciones presupuestarias”. Modificaciones presupuestarias que benefician a los ayuntamientos gobernados por el PP, La Línea 100X100 e IU. “Exigimos el mismo trato para los colectivos y asociaciones de todos los municipios, indistintamente del color político”, ha abundado criticando que “hoy la presidenta vaya a Zahara de la Sierra por el problema de deslizamientos en la calle Barrero y haya citado un día antes por correo al alcalde sin visitar el ayuntamiento”.

Reclamar a todas las administraciones

“Queremos que esta Diputación sea capaz de reclamar a todas las administraciones, no solo al Gobierno de España como hace la presidenta porque hay muchos incumplimientos de la Junta repartidos por toda la geografía gaditana”, ha insistido el también alcalde de Alcalá de Los Gazules para incidir “en que debe mirar por igual a todos los ciudadanos y a todos los municipios, especialmente a los pequeños que tenemos presupuestos ajustados para cumplir con unos mínimos servicios y necesitamos del apoyo de la Diputación”.

Por último, ha reclamado una mayor atención de la Diputación hacia el problema de la falta de vivienda, demandando un mayor empuje por parte de la Empresa provincial que solo tiene algo en Tarifa y San Roque, pero anda se sabe de lo comprometido con Vejer que hasta ha puesto a disposición el suelo necesario”.