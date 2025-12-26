Relevo en la presidencia del comité de Airbus Cádiz: Felipe González Cantos sustituye a Pedro Sánchez Marmolejo

Pedro Miguel Sánchez Marmolejo ha anunciado su relevo como presidente del comité de empresa de Airbus Cádiz al acogerse a la jubilación parcial mediante contrato relevo. Le sustituye en este cargo sindical Felipe González Cantos, mientras que Jesús Ortiz Loaiza asumirá la secretaría general de CCOO en Airbus Cádiz.

Esta decisión, apunta el sindicato en un comunicado, marca el cierre de una etapa de intensa dedicación a la defensa de los derechos laborales y al fortalecimiento del proyecto industrial que Airbus desarrolla en la provincia de Cádiz. Durante su mandato, Sánchez Marmolejo ha sido una figura clave en la negociación colectiva, en la estabilidad de las relaciones laborales y en la cohesión de una plantilla que ha demostrado ser la más cualificada del sector aeronáutico a nivel internacional.

"Han sido años de trabajo intenso, complejo y profundamente enriquecedor. Me marcho con la satisfacción de haber servido a mis compañeras y compañeros y con el orgullo de pertenecer a esta gran familia industrial", ha comentado. El sindicalista destaca que Airbus Cádiz es hoy un referente industrial indiscutible, no solo por la excelencia de sus programas aeronáuticos, sino también por la profesionalidad, el talento y la dedicación de su plantilla, que continúa situando a la planta en los más altos estándares internacionales.

En su intervención de despedida ante la plantilla, Sánchez Marmolejo ha recordado la larga y prestigiosa historia de la industria aeronáutica en la provincia de Cádiz, que durante cerca de un siglo ha contribuido al desarrollo económico, tecnológico y social de la región. "Formar parte de esta historia ha sido un honor", ha reconocido.

El hasta ahora presidente del comité de empresa defiende la importancia del relevo generacional, con la confianza en que las nuevas generaciones de representantes sindicales y profesionales de Airbus Cádiz continúen con el legado de orgullo de pertenencia y profesionalidad.

Este cambio abre una nueva etapa en la que la organización sindical CCOO seguirá trabajando para que Airbus Cádiz mantenga su posición como motor industrial, tecnológico y económico de la provincia y referente a nivel internacional. Comisiones reconoce públicamente su trayectoria, destacando su capacidad de diálogo, liderazgo, constancia y compromiso con la defensa del empleo, la industria y el bienestar de la plantilla. Jesús Ortiz Loaiza será a partir de ahora secretario general de CCOO en Airbus Cádiz. La presidente del comité queda en manos de Felipe González Cantos.