Ruiz Boix desvela que alguien de su ejecutiva provincial liderará la lista del PSOE por Cádiz a las andaluzas

El número uno de la candidatura con la que el PSOE de Cádiz concurrirá a las elecciones andaluzas de 2026 será un miembro de la actual ejecutiva provincial socialista, según ha asegurado este lunes en Cádiz el líder de los socialistas gaditanos, Juan Carlos Ruiz Boix.

En la rueda de prensa posterior al tradicional desayuno navideño con la prensa, el también alcalde de San Roque y diputado nacional ha explicado que será en el primer trimestre de 2026 cuando se abrirá el debate de esta candidatura, escuchando a las diferentes agrupaciones socialistas de la provincia.Y aunque ha dicho que todas las comarcas se verán representadas en esa lista electoral al Parlamento de Andalucía, ha específicado que el número uno de la misma estará reservado "a alguien de los que se sientan junto a mí en la ejecutiva provincial del PSOE". Y aunque no ha citado a nadie las miras parecen dirigirse hacia su responsable de Organización, el asidonense Juan Cornejo, aunque sin descartar a la chiclanera Cristina Saucedo, que asume una de las vicesecretarías, o a Alfonso Moscoso, senador y alcalde de Villaluenga.

Ruiz Boix, que llevaba tiempo apostando por que las elecciones andaluzas se celebrarían en marzo, considera que tras el reciente escándalo en torno al cribado del cáncer de mama, Juanma Moreno agotará ahora los plazos para convocar las elecciones en junio. "Intentará meter cloroformo", ha resumido tras asegurar que la candidata socialista a la Presidencia de la Junta "no habría permitido errores de esta gravedad" en su época como consejera de Sanidad en Andalucía.

El secretario general del PSOE de Cádiz despejó cualquier posibilidad de que las elecciones andaluzas coincidan a mediados de 2026 con las generales porque, ha dicho, "Pedro Sánchez está con fuerzas para agotar la legislatura hasta 2027, y eso será bueno para España y para la provincia de Cádiz".