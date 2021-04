Esta semana se administrarán en Cádiz 36.600 vacunas, 20.000 menos que la anterior

La Consejería de Salud tiene previsto administrar esta semana más de 36.600 dosis de vacunas contra el coronavirus en la provincia de Cádiz. Son 20.000 menos que los siete días anteriores cuando se preveían 56.341, aunque al final dejaron de ponerse unas dos mil. Este número depende siempre de la cantidad de suministros que Andalucía reciba desde el Ministerio de Sanidad.

Se disponen de dosis de Pfizer, Moderna y Astrazeneca.

La semana pasada se batieron durante varios días los récord de administración de los virales, con más de 11.00 dosis en algunas jornadas. Sin embargo, la decisión de las autoridades sanitarias de limitar el uso de la Astrazeneca el viernes produjo por parte de algunos pacientes reticencias a la hora de recibirla, lo que afectó finalmente al número de vacunas puestas. Desde el SAS se indica que no manejan datos concretos sobre el número de personas que se han negado a recibir esta vacuna, pero lo cierto es que el número se ha ido reduciendo en el conjunto de la región a medida que han avanzado los días, desde un 20% del primer día.

En este sentido, desde la Delegación de Salud de Cádiz se destaca que "la vacunación lleva buen ritmo y las dosis que van llegando se están administrando, los equipos siempre están preparados independientemente del montante de vacunas que se envían desde el Ministerio".

De cara al proceso de vacunación se destaca que "hacemos un llamamiento, como no puede ser de otra forma a que la población citada acuda, que si por cualquier razón no ha podido o querido ir, que llame a su centro de salud, que se le volverá a dar cita, y reiterar a los mayores de 80 años que aún no hayan sido vacunados que lo comuniquen proactivamente a su centro de salud."

A la vez, desde el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda se ha mejorado el sistema de convocatoria para las vacunaciones en el Palacio de Congresos de Cádiz, a fin de evitar las colas que se produjeron en los primeros días y el tiempo de espera. Esta semana está previsto administrar más de 3.300 vacunas (Pfizer) en este equipamiento cedido por el Ayuntamiento de Cádiz hasta el viernes.