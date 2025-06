Sindicatos y patronal vuelven a reunirse para cerrar un convenio del metal para la provincia de Cádiz que evite la huelga

Cádiz/Sindicatos y patronal volverán a sentarse este martes por la tarde, horas antes del inicio de la huelga del sector del metal de la provincia de Cádiz, para tratar de alcanzar un acuerdo que evite las protestas. Será de nuevo en el servicio de mediación de la Junta de Andalucía, el Sercla, donde el lunes prolongaron negociaciones durante 14 horas sin acercar posturas.

"No vamos con la ilusión de ayer", ha indicado Antonio Montoro, secretario general de FICA UGT en la provincia de Cádiz. El encuentro se produce ante la presentación de la Federación de Empresas del Metal de la provincia de Cádiz (Femca) de una "propuesta integral" de convenio, que la entidad considera "responde ampliamente a las demandas formuladas por las organizaciones sindicales" y "responde punto por punto" a la oferta que los mediadores pusieron sobre la mesa.

Desde Comisiones Obreras (CCOO) Industria, su secretario general en la provincia, Pedro Lloret, apunta que esta sugerencia, desde la que se planteaba seguir debatiendo el lunes en el Sercla, incluso a lo largo de la madrugada, estaba muy alejada de las pretensiones sindicales. Entre otras cuestiones planteaba una reintroducción del plus de tóxico de manera escalonada, con la inclusión de diferentes anualidades.

"Era una propuesta para trabajarla, pero Femca decidió que tenía que plantearla a sus asociados", comenta. La postura de la patronal, expone, venía a empeorar el artículo de las bajas temporales, no se acercaba a la redacción del fijo discontinuo que defienden los sindicatos, no contemplaba la eliminación de la doble escala salarial (es decir, la aplicación a todos los trabajadores del plus de tóxico) e incluía la incorporación del contrato de ingreso que estaría por debajo de la tabla salarial.

Reunión esta tarde

Los sindicatos analizan ahora la última propuesta de la patronal, con la que volverán a verse las caras a partir de las 17:30 horas. "Nosotros iremos a todas las reuniones con el espíritu de llegar a un acuerdo, nuestro objetivo no es una huelga, pero no tengo muchas esperanzas", insiste Montoro. El sindicalista pone como ejemplo que Femca solo contemple el complemento por toxicidad y penosidad "en empresas que tengan más de cien de trabajadores". "Es increíble que pretendan que no se aplique a trabajadores que hacen los mismo en empresas de menor tamaño", se queja.

Desde Comisiones se indica que hay tiempo para negociar y desconvocar la huelga, que afectará a quienes tengan el primer turno operativo, es decir el que inicie su trabajo a partir de las 22:30 horas. Las intensas conversaciones del lunes se dirigían precisamente a evitar la huelga, que en la provincia de Cádiz llevó en 2021 a duras jornadas de protestas.

Montoro asegura que ha sido "espontáneo" el gesto de los trabajadores de la industria auxiliar que este mediodía han decidido dejar de trabajar en el astillero de Navantia en Cádiz antes de que comience esta medianoche oficialmente la primera de las dos jornadas de paros convocadas por la huelga del metal en la provincia gaditana para demandar un nuevo convenio colectivo. "La gente esta nerviosa, luchan por lo que entienden que es bueno, están defendiendo sus intereses", concluye.