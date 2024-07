Una sola grieta en el castillo rojo de Trebujena

No, el león no es el rey de la selva. Y no lo es por la sencilla razón de que este animal jamás ha vivido en la selva, porque su hábitat natural es la sabana. Esta es una de las múltiples afirmaciones que se han ido dando por ciertas durante décadas o incluso siglos pese a su evidente falsedad. Como tampoco es cierto que los vikingos llevaran cuernos en sus cascos, porque jamás se ha encontrado uno que llevara tales adornos, que a los toros les irrite o les atraiga el rojo, porque las reses prácticamente no perciben los colores, o que Isaac Newton descubriera la ley de la gravedad porque le cayera una manzana en la cabeza. Su hallazgo fue un avance esencial para la ciencia, cierto, pero fue fruto de muchos años de estudio y de investigación y no por un accidente que jamás sucedió.

Hay muchísimos más ejemplos de afirmaciones erróneas o inventadas que la sociedad ha terminado dando por hechas y que vienen a corroborar que Joseph Gobbels, el gurú de la propaganda nazi en tiempos de Hitler, tenía razón cuando dijo aquello de "una mentira repetida mil veces se convierte en una gran verdad".

En la política gaditana también hay cosas que se dan por sentadas pero que no son ciertas, por mucho que se repitan constantemente. Y un ejemplo lo tenemos cada vez que se celebran unas elecciones y se conoce el escrutinio. Los medios de comunicación repetimos siempre la misma frase: "IU ha vuelto a ganar en Trebujena, como siempre". Pero es incierto. Para que sea correcta, esa afirmación debe incluirse el adverbio de aproximación casi. Porque IU casi siempre ha ganado en Trebujena desde las primeras elecciones democráticas celebradas en 1977.

Hay un dato demoledor. De las 49 elecciones celebradas hasta la fecha (12 municipales, 12 andaluzas, 16 generales y nueve europeas), IU ha ganado 47, incluyendo aquellas elecciones en las que esta formación se presentaba como el Partido Comunista –Izquierda Unida como tal se fundó en 1986– y también aquellas en las que en la última década ha concurrido coaligada con otras fuerzas de izquierdas bajo la denominación de Unidas Podemos, Por Andalucía, Sumar, etc.

La supremacía indiscutible de IU en Trebujena es un fenómeno que no se repite en ninguna otra localidad gaditana, ni siquiera en aquellas en las que la hegemonía socialista era y es aún evidente, como podría suceder por ejemplo en algunas poblaciones de La Janda interior. Pero es que tampoco debe haber muchos casos parecidos al de Trebujena en el conjunto de la geografía andaluza.

Los datos siguen hablando y además con una claridad meridiana: de los 47 triunfos electorales de Izquierda Unida en la localidad trebujenera, en 32 de ellos el porcentaje logrado por estas siglas superó el 50% de los votos emitidos, e incluso en siete de ellos rebasó el listón del 60%. Y en el conjunto de las 49 contiendas electorales sólo en una ocasión este porcentaje se quedó por debajo del 40%. Fue en las generales de 2015 e IU no sólo no perdió sino que logró hacerse con la victoria tras superar a un rival hasta entonces desconocido como era Podemos.

Y un último dato: de las 156 actas de concejales repartidas en el Ayuntamiento trebujenero desde 1979 –a raíz de 13 ediles en cada mandato corporativo– IU se ha hecho con 92, es decir, el 59% del total. De las 64 actas restantes 50 cayeron en manos del PSOE, ocho en las del PA, solamente cinco fueron para ediles del PP y una fue para Podemos, que lo logró en 2015.

Estas cifras corroboran que el castillo rojo que se levantó hace muchas décadas en Trebujena se mantiene intacto, ajeno a los cambios políticos, algunos de ellos de enorme importancia, que se han venido sucediendo en España y en Andalucía. Si acaso sólo han aparecido dos grietas en este santuario del comunismo gaditano. Una de ellas es casi impercetible y se produjo cuando IU fue derrotada por el PSOE en las elecciones generales de 2008 por un margen mínimo de apenas dos votos: 1.711 para los socialistas y 1.709 para los comunistas. Curiosamente aquellos comicios coincidieron con unas elecciones andaluzas en las que ahí IU sí ganó y además con cierta holgura, ya que aventajó al PSOE de Manuel Chaves en casi 370 votos.

Información de Diario de Cádiz del 11 de junio de 1987 haciéndose eco de la derrota de IU en Trebujena el día anterior. / D. C.

Por tanto sólo hay una grieta visible en el castillo rojo de Trebujena, una fisura que data de las elecciones municipales de 1987. La candidatura del PSOE que lideraba Antonio Cabral superaba en esa cita electoral a la de IU de Miguel Campos y Juanvi Acuña por 62 votos de diferencia (1.897 frente a 1.835) y accedía por primera vez al gobierno municipal. No es que esa grieta pusiera en peligro la estabilidad del edificio; es más, visto lo visto en todos los años posteriores se podría decir que aquel triunfo socialista ha terminado quedándose en una anécdota. Pero también es verdad que a los comunistas del pueblo aún les escuece algo aquellos cuatro años de oposición.

Pero, ¿hay alguna explicación a una realidad política de Trebujena que desde fuera del pueblo llama poderosamente la atención? ¿Por qué gana casi siempre IU? ¿Qué pasó en 1987 y, sobre todo, por qué ese resultado jamás ha vuelto a repetirse?

"Esto es un sentimiento que se transmite de generación en generación", dicen en IU

Manuel Cárdenas, quien fuera alcalde de Trebujena durante 18 años (1994-2012), además de coordinador provincial de IU y delegado territorial de la Junta de Andalucía en Cádiz, cree que hay mucho de tradición en la fortaleza de los de la hoz y el martillo en su pueblo. "Trebujena siempre ha sido un pueblo con un marcado sentimiento de izquierdas, desde mucho antes de la Guerra Civil y el franquismo. Y si en democracia hemos ganado tantas veces creo yo que habrá sido porque lo habremos hecho bien desde el Ayuntamiento, porque somos un partido muy pegado al terreno pero también porque lo nuestro es un sentimiento que se va transmitiendo de generación en generación".

El actual regidor de Trebujena, Ramón Galán, que llegó a la Alcaldía en abril de 2022, es de la misma opinión que Cárdenas e incide en la idea de que en Trebujena "la gente identifica a IU como la organización política del pueblo". "Nosotros estamos todos los días con los vecinos y no sólo las semanas antes de las elecciones. Nuestro ADN es estar con el pueblo", resume.

Ramón Galán era un niño cuando IU perdió en Trebujena en 1987. Quien sí se acuerda de aquello fue Manuel Cárdenas, que el día de esas elecciones tenía 18 años y un mes y que ya iba en la lista de IU, aunque no logró salir de concejal. Cárdenas cree que en esos comicios igual hubo un poco de relajación en su partido y algo de cansancio en el pueblo tras ocho años de un gobierno presidido por el también comunista Juan Oliveros, un regidor que precisamente ese 1987 decidió no presentarse a la reelección.

'Espectaculares retrocesos de IU en Trebujena y Sanlúcar' fue el titular de Diario de Cádiz el día posterior a esas elecciones municipales. Aquel escrutinio dio seis ediles a IU y siete al PSOE. El nuevo alcalde pasó a ser el socialista Antonio Cabral, que hoy, a sus 84 años de edad, dice sentirse orgulloso de aquella gestión de cuatro años. "Teníamos claro que no habíamos llegado al Ayuntamiento a hacer política ideológica sino a trabajar por el desarrollo del pueblo. Planteamos muchas cosas y todo ello sin ninguna mancha en nuestra gestión", resume Cabral, quien rememora con orgullo que en una entrevista que le hicieron a Chaves tras aquellas elecciones municipales de 1987 le recordaron que el PSOE había perdido la Alcaldía de Rota y él respondió diciendo: "Sí, pero hemos ganado en Trebujena".

Cabral considera "incomprensible" que tras su gestión de cuatro años el PSOE perdiera las elecciones municipales de 1991, aunque aporta el dato de que el censo electoral para esos comicios subió en unas 550 personas, es decir, que hubo un empadronamiento al alza en el pueblo en ese mandato. Y al ser preguntado por las razones por las que desde entonces siempre ha gobernado IU, el único ex regidor socialista que ha tenido Trebujena opta por morderse la lengua "para no herir sensibilidades".

Quien no se muerde la lengua es Miguel Guerra, alcaldable del PSOE en las tres últimas elecciones municipales y que recientemente ha abandonado sus cargos orgánicos y su acta de concejal, aunque no su militancia, para recuperarse de una enfermedad. Bajo su punto de vista hay dos motivos que explican la hegemonía comunista de Trebujena. El primero compete precisamente a IU "que ha montado una red clientelar en el pueblo, un monopolio que hace que la gente no se atreva a votar a otras opciones políticas", dice rotundo. "Porque Trebujena será un pueblo muy libertario pero no es muy valiente porque aquí hay miedo a IU", recalca Guerra.

"Mi partido no quiere molestar a IU en Trebujena", dice con dureza el último alcaldable del PSOE, Miguel Guerra

Pero el ex concejal socialista responsabiliza también a la dirección provincial del PSOE de Cádiz "porque mi partido nunca ha querido molestar a IU en Trebujena". Y pone como ejemplo lo sucedido en 2022, un año antes de las últimas elecciones municipales. "En Trebujena se veía claramente que el pueblo no aguantaba más al entonces alcalde (Jorge Rodríguez, actual coordinador provincial de IU) y ahí acudió rápidamente mi partido a su rescate, nombrándole presidente del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, poniéndole un sueldo, cuando ahí nadie había cobrado jamás, y facilitándole una salida para que hubiera un relevo rápido en la Alcaldía". "Fue una maniobra que aprobó Irene García a espaldas mías y que refrendó luego Ruiz Boix", resalta antes de afirmar con dolor que su partido "no ha jugado limpio conmigo".

Miguel Guerra recuerda que cuando tomó las riendas del partido el PSOE sólo tenía dos concejales y luego logró cinco en 2015 y seis en 2019 y en 2023. "Pese a eso el PSOE de Cádiz siempre ha vetado a la agrupación de Trebujena para no molestar a IU y sin tener en cuenta el historial de deslealtades de este partido en muchos municipios de la provincia, la última en Medina Sidonia", dice categórico.

Los tres últimos alcaldes de Trebujena. De izquierda a derecha, Jorge Rodríguez, Ramón Galán (regidor actual) y Manuel Cárdenas, todos ellos de IU. / D. C.

Las opiniones de los dirigentes locales de IU y del PSOE se entrecruzan pero eso no oculta una realidad indiscutible y es que Trebujena ha sido y sigue siendo el mejor refugio para los comunistas de Cádiz. Porque en esta localidad ribereña del Guadalquivir IU ha ganado en 47 de 49 elecciones y hasta en el referéndum de la OTAN, donce triunfó el no, porque se calcula que este municipio aporta en torno al 10% de todos los militantes que IU tiene en la provincia de Cádiz y porque la fuerza que este partido tiene en este pueblo ha permitido que en las pasadas elecciones europeas del 9 de junio Sumar haya logrado en Trebujena los mejores resultados de toda Andalucía y posiblemente de toda España.

El castillo rojo de Trebujena tiene una grieta, sí, pero no afecta a sus cimientos. Para nada.