Los trabajadores de Navantia secundan al "100%" el paro en los astilleros de la Bahía de Cádiz

Los trabajadores de Navantia en la Bahía de Cádiz han secundado el paro convocado para la jornada de este jueves. Los accesos a las factorías de San Fernando y Puerto Real han estado tranquilos a lo largo de la mañana, en la que los representantes sindicales han comprobado los escasos movimientos de entrada. "Según la información que nos llega, no hay ningún tipo de actividad en el centro de trabajo. El seguimiento es del 100%", asegura el presidente del comité isleño, Fernando Zazpe.

En Cádiz, donde el paro de 24 horas se ha quedado en uno parcial de 2 horas por los plazos de entrega de los buques que reparan, a las 11:30 horas ha concluido la movilización. La plantilla, que forman unas 170 personas, se ha concentrado en la puerta de acceso de vehículos. "No hemos impedido que los trabajadores que vienen con los buques o los de la industrua auxiliar sigan con sus tareas", precisa José Antonio Bolaños, presidente del comité gaditano.

La paralización de la actividad por parte de los empleados de la compañía pública supone una medida de presión ante la dirección "para obtener mayores avances en la negociación del convenio colectivo", señala Zazpe, que recuerda que esta se prolonga ya 18 meses, en dos etapas distintas por los cambios en los comités.

El compromiso de la empresa y de la parte social era cerrar el acuerdo antes de final de año y la intención, a pesar de los escollos, es cumplirlo. Hay, reconoce el representante de los trabajadores de la antigua Bazán, un acercamiento. Sin embargo, alude al histórico para apuntar que las posturas han sido muy distintas y con pocos avances hasta el momento.

El comité intercentro volverá a seguir negociando la próxima semana, después de dos jornadas de encuentro este martes y miércoles. Bolaños es "optimista" y considera que el cierre del acuerdo puede estar pronto, "no para cumplir el calendario, que establecía que firmáramos para el 28 o 29 de noviembre, pero puede caer en dos semanas".

Miembros del comité del astillero de Navantia en San Fernando a las puertas de la factoría. / A. L.

Negociación

La regulación de las condiciones laborales es la cuestión que mantiene alejada a las partes, en concreto las promociones y ascensos. "El sistema de tablas salariales no figura en el convenio, para que un trabajador sepa que tiene un nivel y le corresponde un salario concreto", especifica el presidente del comite de empresa de San Fernando. A eso se suma que consideran necesario que esté claro el plan de carrera de un trabajador, que este tenga una perpectiva de crecimiento y mejora profesional. "Sobre todo, los jóvenes están entrabdo con salarios mínimos y no tienen expectativas de mejorar. No entienden, y tienen razón, que con los requisitos tan duros que hay para entrar y los exámenes se cobre yan poco. Que son titulados con carrera universitsria e idiomas", menciona José Antonio Bolaños.

Fuentes de la empresa dejan claro que la negociación sigue abierta. De hecho, recuerdan que la semana que viene hay prevista una nueva ronda de reuniones de la comisión negociadora. El objetivo, abundan, es alcanzar un acuerdo antes de fin de año. La jornada de paro de hoy en yodos los centros de trabajo responde, entienden, al calendario de movilizaciones previsto por los sindicstos y no al deterioro del proceso negociador.