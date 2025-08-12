Las labores de extinción del incendio continúan en Tarifa este martes, con la incorporación nuevamente de los medios aéreas que están ayudando con las descargas de agua para sofocar las llamas. Según la última actualización de medios del Infoca, hay trabajando en la zona un helicóptero pesado y dos semipesados; y dos aviones anfibios ligeros, uno pesado y otro de coordinación. Además, de los efectivos desplegados en tierra: cinco camiones autobomba y 8 grupos de bomberos forestales. A todo esto hay que sumar el apoyo de bomberos de la provincia.