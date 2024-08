La Virgen de la Oliva de Vejer regresa este sábado a la parroquia desde su santuario

La Hermandad de la Virgen de la Oliva Coronada de Vejer, inicia este sábado su programa de actos con el regreso de la Patrona del municipio a la parroquia del Divino Salvador desde su santuario distante unos 5 kilómetros del casco urbano.

Se regreso se producirá a partir de las 6 de la tarde, a través de un camino rural que atraviesa el Parque Natural de la Breña.

Una vez en el casco urbano, le será realizado un acto de bienvenida en la barriada San Miguel por parte del párroco y de la Corporación municipal, siendo entregado el bastón de mando por parte del alcalde, Antonio González, al ostentar el cargo la Virgen de alcaldesa honoraria perpetua de la población vejeriega.

El día 15 de agosto se celebrará una función religiosa en la parroquia a partir de las 11 de la mañana, saliendo en procesión por la tarde, a partir de las 20.00 horas, por las calles más céntricas del municipio.

Durante estos días se dedicarán las misas a los matrimonios que cumplen 25 y 50 años de casados y a los que han contraído nupcias en el último año. También se dedicarán a los niños bautizados en el último año, y a los vecinos que han fallecido desde el pasado agosto hasta ahora. El día 23 los vecinos podrán pasar por debajo del manto.

Los actos religiosos se prolongarán hasta el día 24 de agosto, jornada en la que se hará el camino de regreso al santuario, donde permanecerá hasta el próximo año.

Este año, como novedad, la Hermandad ha realizado unas medallas solidarias. Se trata de una iniciativa de las vocalías de Caridad y Familias de dicha entidad, bajo el nombre de ‘Madre, yo no podré ir a tu lado, pero este año mi medalla va contigo’. La propuesta se destina a aquellas personas no que no podrán disfrutar este agosto de estar junto a la Virgen en Vejer.

Dicho proyecto consiste en unas pequeñas medallas solidarias que procesionarán junto a la Patrona el próximo 15 de agosto. Podrán ser reservadas cada tarde en la Casa Hermandad y recogidas en la ofrenda floral en la mañana del 18 de agosto para regalársela a ese ser querido que al que se ha querido dedicar su reserva.

En la noche del 11 de agosto se prevé pronunciar el pregón de María Oliva Melero

Por otro lado, el Ayuntamiento de Vejer organiza un programa de actos que se inician en la noche del 11 de agosto con el pregón de la Velada, que será pronunciado por María Oliva Melero Gomar, a partir de las 21.30 horas en la plaza de España.