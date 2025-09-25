La mejor música metal regresa este fin de semana a Jerez con Purethrash

La banda madrileña Bones of Minerva actuará en la XII edición del Puretrash en Jerez

La XII edición del Festival Purethrash, con la mejor música del metal de Andalucía, regresa este fin de semana a Jerez de la Frontera con una jornada de conciertos que promete ser épica este sábado 27 de septiembre a partir de las 17:30 horas.

La Bodega Skate Center (centro cultural, gastronómico y educativo de Jerez) acogerá durante la jornada del sábado día 27 una programación formada por cinco bandas del género más la presencia, como novedad de dos artistas del performance como son Fakir MP (Marco Patrocinio) y Madalena Bloowitch y que ampliarán con sus exhibiciones "la experiencia más allá de lo puramente musical", avisan desde la organización.

Fakir MP (Narco Patrocinio) durante uno de sus espectáculos

El carte de este año. con una pequeña presentación es el siguiente:

No mamut

Desde Jerez, No mamut ofrecen un rock/post-rock instrumental con un punto atmosférico y experimental.

Aldeaquemada

Aldeaquemada es un dúo de garage-blues viene de Jaén, tiene influencias de rock alternativo, psicodelia y toques flamencos. Están preparando su primer álbum que ya se registra en el estudio La Mina de Granada bajo el liderazgo de Raúl Pérez, productor que ha conseguido éxitos con la música independiente.

Beheading Samsara

Beheading Samsara son una banda de Death metal progresivo desde Sevilla, mezclando groove, thrash, progresivo e incluso elementos flamencos.

Bones of Minerva

Las madrileñas Bones of Minerva forman una banda de metal con voces etéreas y desgarradoras, han editado Blue Mountains (2017) y Embers (2022) y actualmentet trabajan en un nuevo disco.

Brutal Thin

La banda algecireña de trash y hardcore Brutal Thin. / Tomoyuki Hotta Photography

Brutal Thin son una banda veterana de la Bahía de Algeciras, referentes del thrash/death metal andaluz. Álbum 30 años en bruto.

Las entradas anticipadas ya están disponibles a 20 euros más gastosen la plataforma online entradium y físicas en Discos Mala Música (Calle Medina 10) con descuento para menores de 21 años (12 euros) y en taquilla el día del evento

Desde la dirección del eventoi recuerda que "la escena de la música metal, y más curiosos de Andalucía tienen una cita tentadora este próximo sábado 27 de septiembre en Jerez de la Frontera para darle la bienvenida al otoño. ¡Os esperamos!"

PureThrash es un colectivo de Jerez "unido por el amor al ruido y con el único objetivo de dar soporte a la escena local. Montamos conciertos 100% autogestionados, producidos y organizados por los participantes. Por nosotros, para nosotros. ¡Keep Calm and Thrash Hard!".