Qué hacer en Jerez este fin de semana: visita gratis a la Catedral, Maratón Teatral y un Oktoberfest

Presentación del libro 'Pueblo'

La Fundación Caballero Bonald acogerá este jueves 25 de septiembre la presentación del libro inédito 'Pueblo', del autor Julio Mariscal Montes, reconocido poeta arcense ya fallecido y que ha sido publicado por Ediciones Impresiones. Durante el acto intervendrán Juan F. Sánchez, Manuel Sánchez Ortiz de Landaluce y Pedro Sevilla. Además, Pepe Marín recitará textos del libro. Habrá una actuación musical a cargo de Rufino de Paterna, que estará acompañado a la guitarra por Manuel López.

El acto tendrá lugar en la sede de la Fundación (Caballeros 17, Jerez) el jueves 25 de septiembre de 2025 a las 20:00 horas.

Homenaje a The Doors

El dúo Spanish Caravan, formado por Jimmy Barnatán y Falín Galán, homenajean al legendario grupo norteamericano The Doors con un concierto programado en La Guarida del Ángel este jueves 25 de septiembre. El espectáculo mezcla un recital íntimo de blues, rock y poesía con historias de carretera y la energía salvaje del legado del grupo liderado por el mítico Jim Morrison.

Como explical el propio Barnatán, actor, músico y escritor, "es una aventura musical y cinematográfica, que comenzamos en Andalucia el guitarrista Falin Galán y yo este mes de Septiembre, homenajeando a Morrison y contando de manera exhaustiva su paso por España antes de morir en París, a traves de las voces del rock español más reconocidas y un recorrido musical abarcando la inmensidad y riqueza de The Doors". El concierto está previsto este jueves 25 a partir de las 21:00 horas en La Guarida del Ángel. La entrada cuesta 10 euros.

Presentación del poemario "Poemas de Guerra"

El palacio Villapanés acoge este viernes 26 de septiembre la presentación del poemario 'Poemas de guerra' de la autora María Ángeles Iniesta Doña. El acto será presentado por Laura Córdoba, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), y arranncará a las 19:30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Concierto de inauguración en el conservatorio

El Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro de Jerez arranca el nuevo curso 2025/26 con un concierto de inaguración que tendrá lugar este viernes 26 de septiembre a las 20:00 horas en la Sala Polivalente, en la sede de la institución.

El recital, dentro del ciclo 'Antiguo Alumnado del C.P.M Joaquín Villatoro, lo ofrecerán la viloncello, Sofía Torres Durán y la pianista Vera Pavlova. La entrada es libre hasta completar aforo.

II Maratón Teatral

El II Maratón Teatral de la Federación Gaditana Andaluza de Teatro Amateur (FEGATA) sigue este fin de semana en la sala Compañía con las siguiente funciones: Jueves 25: "3 locos, 2 enamorados, 1 boda, 1 funeral y Ramses" (In)-Visible Teatro 19:00 horas - Viernes 26: "Turno de Terapia" Y Media Teatro 19:00 horas - Sábado 27: "Estamos de visita... creo" A Secas Teatro 19:00 horas.

La entrada es libre hasta completar aforo.

Concierto del saxofonista Enrique Thompson

El saxofonista argentino-italiano Enrique Thompson, intérprete de EWI, compositor, artista de improvisación y productor, ofrecerá un concierto especial en La Guarida del Ángel este viernes 26 de septiembre a partir de las 23:00 horas. Thompson ha actuado y dirigido diversos grupos musicales como orquestas, música de cámara, grupos de jazz, blues, rock, música latinoamericana, tango, cuarteto de saxofones, música africana, electrónica y experimental.

Thompson llega con Revirado Project, un colectivo artístico creado en 2013 que fusiona principalmente música argentina y latinoamericana con jazz, pero también abarca composiciones originales, experimentación y creación espontánea. Las emtradas anticipadas tienen un coste de 10 euros.

Oktoberfest en Plaza Canterbury

Este viernes 26 de septiembre arranca en el pub Plaza Canterbury, (calle Nuño de Cañas s/n), una nueva edición de su afamado Oktoberfest particular. Durante tres fines de semana consecutivos, hasta el 12 de octubre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de conciertos en directo, gastronomía y, por supuesto, una gran variedad de cervezas. Todo ello en un ambiente festivo y con entrada gratuita hasta completar aforo.

Este fin de semana están programados los siguientes conciertos: 18:00 Los Viandantes 20:00 Charanga 21:30 Perversiones 00:00 Los Randoms Sábado 27 17:30 Tam Kennedy 19:30 Charanga

La pieza del mes en el Museo Arqueológico

El Museo Arqueológico, con motivo del Día Mundial del Turismo, ofrecerá este sábado 27 de septiembre una jornada de puertas abiertas y una nueva edición de la pieza del mes.

La historiadora del Arte Pilar Peña Jiménez dará una conferencia con el título '"Torre de rueca de época islámica' a partir de las 12:00 horas del mediodía en la sala Juanlián Cuadra. La entrada es libre hasta completar aforo.

La pieza de este mes es una torre de rueca relativa al periodo de los almohades. Datada entre los siglos XII y XIII, el estudio de esta pieza podría contribuir al conocimiento sobre el desarrollo que pudiese haber adquirido en la zona la que fue contemplada como una de las industrias más prósperas de toda al-Andalus.

Visitas gratis a la Catedral de Jerez

Este viernes 26 y sábado 27 de septiembre, la Catedral de Jerez celebra el Día Mundial del Turismo abriendo sus puertas a vecinos y visitantes. La actividad gratuita "Descubre la Catedral" permitirá realizar un recorrido de 9 a 10 de la mañana para conocer los espacios más representativos del templo. Además, la experiencia guiada "Más allá de los muros" se llevará a cabo de 11:00 a 13:00 horas, incluyendo una visita a la torre y una experiencia virtual que permite acercarse a los detalles más secretos de la catedral. Esta visita será en español e inglés, con un precio de 15 euros y límite de 30 plazas, con accesos a la torre organizados en grupos de 15 personas y reserva previa obligatoria.

Gala Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre ha programado una gala especial para este sábado 27 de septiembre con motivo de las Fiestas de la Vendimia 2025.

La exhibición 'Cómo bailan los Caballos Andaluces' está prevista a las 12:00 horas del mediodía.

IX Torneo de la Vendimia

Este sábado próximo 27 de septiembre en las instalaciones del Palacio de Deportes de Chapín. tendrá lugar la celebración del IX Torneo de la Vendimia del Unión Baloncesto Jerez desde la 10,00h hasta las 22,00h.

En esta edición la homenajeada será Rocío Guerrero, que quedó totalmente sorprendida cuando junto al Delegado de Deportes, Tomás Sampalo, destaparon el cartel anunciador y se dió cuenta de que ella era la protagonista.

Ciberdiversión en las Barriadas

El Ayuntamiento de Jerez, con el objetivo de impulsar la dinamización juvenil nace el programa "Ciberdiversión en las Barriadas", una iniciativa novedosa, que rotará por diferentes equipamientos municipales para acercar a la juventud numerosas actividades relacionadas con el mundo de los videojuegos.

Chicos y chicas tendrán la oportunidad de disfrutar desde las 12:00 hasta las 20:00 horas en la sala Paúl de Jerez con propuestas muy variadas, desde experimentar la realidad virtual hasta probar los últimos videojuegos de las principales plataformas.

Este programa lúdico propone una experiencia inmersiva que incluirá videoconsolas de última generación, y donde tendrán ocasión de posar en photocalls temáticos o jugar en una ludoteca con numerosos juegos de mesa, en un espacio atendido por monitores cualificados.ç

La banda madrileña Bones of Minerva actuará en la XII edición del Puretrash en Jerez

XII Edición del Festival Puretrash

La XII edición del Festival Purethrash, con la mejor música del metal de Andalucía, regresa este fin de semana a Jerez de la Frontera con una jornada de conciertos que promete ser épica este sábado 27 de septiembre a partir de las 17:30 horas. Participan cinco bandas y dos artistas del performance.

Para más información sobre lugar, cartel y precios, pinche en el siguiente enlace.

Observación lunar en la plaza del Arenal

La Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes organiza este sábado 27 de septiembre una jornada pública al aire libre en la plaza del Arenal por el Día Internacional de la Observación Lunar que se celebra cada 14 de septiembre. La entidad estará con sus telescopios astronómicos a partir de las 21:00 horas.

Carrera Popular ‘Santo Ángel’

La Carrera Solidaria de la Policía Nacional a beneficio de la Asociación de familias de niños con necesidades especiales ‘Afines’ se celebrará el próximo domingo, día 28 de septiembre, a partir de las 9.30 horas, en su prueba absoluta, un recorrido de 7 kilómetros y que tendrá su salida y su meta en la calle Paquera de Jerez, junto a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Igualmente, en tal zona se ubicará una barra solidaria a favor de la causa social de ‘Afines’.

Además, se podrá completar en distintas modalidades como la Marcha Familiar de 5 kilómetros (no competitiva), la de Categorías Menores, y la Absoluta. Las inscripciones se pueden realizar a través de la página de Runnink, empresa encargada de inscripciones y gestión de tiempos de la carrera.

Rastrillo de los Domingos

El parque de La Rosaleda en el recinto González Hontoria acoge una nueva cita con el Rastrillo de los Domingos entre las 10:00 y las 14:00 horas.