'6 Grupos 6' en Jerez: estos son los semifinalistas del jueves 26 y viernes 27 que buscarán el pase a la final del sábado 28

El Ayuntamiento de Jerez apuesta por "la música joven como herramienta de participación, de comunicación y de promoción de valores culturales". La Delegación de Juventud está inmersa en un mes de junio protagonizado por las actuaciones en directo de talentos locales, y a partir de esta semana, con jóvenes de toda España participando en las semifinales y la gran final del certamen ‘6 Grupos 6’, que este año cuenta con 60 inscripciones por parte de grupos y solistas que han enviado sus maquetas para participar en este concurso. Los grupos semifinalistas actuarán en la Alameda del Banco el jueves 26 de junio y viernes 27 de junio, a partir de las 19.30 horas. La gran final se celebrará el sábado 28 de junio.

La delegada de Juventud, Carmen Pina, ha destacado que “nuestra juventud es una fuente inagotable de talento, de creatividad y de propuestas innovadoras, y como Ayuntamiento tenemos que respaldarla y darle oportunidades de promoción. El Certamen 6 Grupos 6 nos permite además recibir en Jerez a jóvenes artistas de toda España, y visibilizar a nuestra ciudad como escenario de encuentro y cultura joven, y lo hacemos además alineados con el reto de alcanzar la candidatura Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura”.

El jurado ha seleccionado 18 semifinalistas del total de inscripciones y maquetas recibidas, valorando la participación, calidad y variedad de propuestas. El jueves 26 de junio tomarán el escenario Ruge Boreal (Chiclana), The Last Chance (San Fernando), The Scien7ist (Jerez), Fuente Nueva (El Viso), No Fusion (Jerez), Mientras las abejas duermen (Ubrique), Altillo (Madrid), Smokfishey (Jerez) y BurnedWaves (Chiclana).

El viernes 27 de junio actuarán como semifinalistas JAJUxPSIPAUDE`LICA (Murcia), Doctor Pretorius (Jerez), Mr. Mushroom (Valladolid), Cryymm (Villanueva de la Cañada), Hell of a Mind (Sevilla), Nia Zalén (Madrid), Yoraima (San Cristóbal de Segovia), Holehead (Cádiz) y Southchild (Sevilla) .

Tras estas dos noches de música en directo, el jurado tendrá que tomar la decisión de elegir los seis finalistas del certamen, que competirán por los premios el sábado 28 de junio.

Esta edición del concurso cuenta con dos categorías de participación, Banda y Solista. El certamen está dotado con un primer premio de 4.000 euros más trofeo, un segundo premio de 2.500 euros más trofeo, y un tercer premio de 1.000 euros más trofeo.

El jurado está formado en esta edición por Leonardo Galán, músico y periodista; María José Rodríguez, promotora musical y músico; Daniel Llamas, músico; Miguel González, promotor; Josefa Ramírez, promotora musical, y Mauricio Yesa, músico.