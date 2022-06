Ainhoa Arteta protagoniza la ópera ‘Diálogos de Carmelitas’ en el Villamarta

Ainhoa Arteta vuelve a los escenarios y lo hace en Jerez, en el Teatro Villamarta, para protagonizar la ópera ‘Diálogos de Carmelitas’ de F. Poulenc, donde lidera el gran reparto de esta nueva producción del coliseo jerezano y el Teatro Cervantes de Málaga. ‘Diálogos de Carmelitas’ -que clausurará la Temporada lírico-musical- podrá verse el viernes día 24 y el domingo día 26 de junio, bajo la dirección de escena de Francisco López y la musical de José María Moreno al frente de la Orquesta Filarmónica de Málaga.

La presentación de esta nueva producción lírica ante los medios de comunicación ha estado encabezada por Francisco Camas, teniente de Alcaldesa de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico. Camas hizo hincapié en que ‘Diálogos de Carmelitas’ es la producción propia número 29 que pondrá en escena el coliseo jerezano desde su reapertura. “Una fuerza permanente que lo convierte en un Centro Lírico del Sur”, aseguró. Asimismo, consideró “imprescindible” este espacio escénico en la candidatura de la ciudad como Capital Europea de la Cultura en 2031.

“Considero a Jerez y a este teatro como mi casa”, señaló Ainhoa Arteta. “El Villamarta es un buque insignia no sólo para mí, sino para muchos cantantes”, añadió la soprano guipuzcoana y destacó su “valentía” a la hora de contratar preferentemente artistas de nuestro país. Animó al público a asistir a alguna de las dos funciones previstas, puesto que es una obra que “no deja indiferente a nadie. Es un título del siglo XX, pero habla de algo más antiguo que la propia vida”.

Sobre su papel en este montaje -Blanche de la Force-, Arteta dijo que “refleja ese miedo a la vida y a la muerte. Es una persona atormentada, que no puede con la vida. Se va al convento para esconderse, para encontrar la paz”. En su opinión, ‘Diálogos de Carmelitas’ es “la típica obra que nunca olvidas. Es muy profunda y te remueve por dentro. Exige mucho compromiso tanto vocal como actoral. Para cualquier cantante es un reto”.

Sobrecogedora y actual

“Sobrecogedora y actual”. Así definió Francisco López, autor de la dramaturgia y director de escena, este ‘Diálogos de Carmelitas’. Esbozó brevemente el ámbito temporal del libreto: los años del terror de la Revolución Francesa que trajeron consigo una restricción de las libertades y la muerte en la guillotina de un grupo de monjas carmelitas, dato documentado históricamente.

El responsable escénico no fija tanto su atención en el contexto histórico del argumento sino que, desde el punto de vista de la dramaturgia, intenta potenciar los temas universales que subyacen en ese envoltorio. Y esta temática no es otra que, por un lado, “el miedo a la muerte, el miedo físico a la desaparición” que pone en crisis cualquier creencia; y, por otro, “el miedo a vivir, de ser incapaz de enfrentarse a la realidad”. A su juicio, en muchas ocasiones, “los seres humanos no somos capaces de enfrentarnos a nuestro propio entorno, nos protegemos en un cascarón”.

Al igual que Ainhoa Arteta, Francisco López destacó la capacidad de transmitir emociones de este título de Poulenc -que “quedarán dentro del público”- y puso en valor el atrevimiento “de este Teatro y el Ayuntamiento de seguir apostando por la lírica y renovar el repertorio con obras contemporáneas”. “Una forma de mirar hacia arriba y hacia adelante”, puntualizó.

La mezzosoprano Nicola Beller Carbone explicó que su personaje -Madame de Croissy, priora del convento- se caracteriza por sus continuas meditaciones acerca de la muerte. “Siente miedo a lo desconocido y entra en crisis de fe”, indicó. Y es que los cambios que experimenta el cuerpo con el paso de los años -con la degeneración física que conlleva- forman parte de los tormentos habituales de la priora.

“Todas las monjas son un universo en sí mismas”, aseguró Ángeles Blancas. La soprano dijo que su papel de Madame Lidoine, la nueva priora, “ama humanamente a sus monjas y quiere sacarlas de ese voto de martirio. En su fuero interno sabe que es difícil y, finalmente, no consigue su propósito”.

En el amplio elenco artístico de esta obra coral también figuran Rodrigo Esteves (Marqués de la Force), David Alegret (Caballero de la Force), María Luisa Corbacho (Madre María de la Encarnación), Nuria García-Arrés (Sor Constance), Beatriz Lanza (Madre de Jeanne del Niño Jesús), Andrea Ramírez, Luis Pacetti, José Manuel Montero, José Manuel Díaz, Luis López y Manuel Sanlés. A ellos se suman un grupo de once monjas carmelitas -todos ellos integrantes del Coro del Teatro Villamarta- y dos actores: Sonia Gómez, en el papel de Gertrude von Le Fort, y Eduardo Aguirre de Cárcer, en el rol de Georges Bernanos.

Estrenada en el Teatro allá Scala de Milán el 26 de enero de 1957, ‘Diálogos de Carmelitas’ narra los hechos históricos sucedidos en Compiègne durante la Revolución Francesa cuando 16 monjas carmelitas fueron acusadas de actividades antirrevolucionarias y guillotinadas en París el 17 de julio de 1794. Sobre estos hechos publicó en 1932 una novela (‘La última en el cadalso’) Gertrude von Le Fort y, sobre ella, Georges Bernanos elaboró una pieza teatral que sirvió de guion cinematográfico. Sobre el texto de Bernanos, el propio Poulenc escribió el libreto para su ópera.