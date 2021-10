Ana Crismán: “Cada vez hay más gente que se interesa por el arpa, es algo increíble”

Después de llevar su arpa a la Bienal de Sevilla y el Festival de Jerez, Ana Crismán llegará el próximo 24 de octubre al Suma Flamenca de Madrid. El Monasterio de Santa María de El Paular será el escenario elegido por esta cita flamenca para que la jerezana ponga en liza su espectáculo ‘Arpa jonda’, donde exhibe todo su potencial musical.

“La verdad es que no me puedo quejar, porque en sólo tres años y con una pandemia por medio voy a poder tocar en sitios tan importantes a nivel de festivales flamencos como la Bienal, el Festival y la Suma”, explica.

Su progresión artística ha sido brutal, no hay que olvidar que se subió por primera vez a un escenario con su arpa en el Festival de Música y Danza de Granada en 2018, de ahí que ella misma reconozca que “a veces ni me lo creo”.

Su crecimiento profesional implica también, ya que hoy día no hay nadie que se desenvuelva en este terreno, una responsabilidad, “pero bueno, creo que las cosas cuando se hacen con cariño y trabajo, salen y trato de mejorar día a día”. No obstante, detrás de cada composición “hay mucho trabajo, hay días en los que estoy completamente dedicada al arpa, y empiezo a no tener tiempo para todo”, insiste.

Con respecto a su última aparición en una gran cita “he cambiado muchas cosas, poco a poco voy creando y modelando mis composiciones. Intento hacer falsetas nuevas que tengan ese pellizco”, aclara.

En estos tres años de duro trabajo, Ana Crismán admite que “cada vez hay más gente que se interesa por el arpa y bueno, a veces se quedan sorprendidos cuando la descubren. Para mí todo eso supone una motivación más”, añade.

Su irrupción dentro del panorama flamenco ha hecho que algunos grandes músicos de la disciplina “estén contactando conmigo, la verdad es que ya tengo varias propuestas para colaborar con ellos, y bueno, estoy muy ilusionada, porque hay algunos artistas que son grandes figuras y eso para mí es un orgullo”.

Pese a todo, la jerezana está preparando también “un nuevo espectáculo”, en el que pretende realizar “un recorrido por las arpas”.