Antonio Orozco desembarca en el Villamarta con todas las entradas vendidas

Tras agotar todas las entradas en cuestión de minutos, el cantante Antonio Orozco actuará este martes, 30 de abril, y el miércoles, 1 de mayo, en el Teatro Villamarta. Lo hará para presentar su último espectáculo, ‘Único. 2ª Temporada’, con el que está obteniendo un gran éxito en los principales escenarios de nuestro país. Orozco asegura sentirse “en una nube, de todo corazón” por la respuesta que está teniendo este proyecto, “en el que he trabajado tanto tiempo y por el que he luchado mucho. Han sido varios años, con un espectáculo que tiene muy poco que ver con un concierto y una obra de teatro, pero que sin embargo es una conjunción de muchas cosas que lo convierten en algo único. Creo que es lo mejor que he hecho en mi vida. Desde la humildad te digo que nunca había hecho algo tan hermoso. La consecuencia es que en las más de 110 funciones que hacemos está prácticamente todo vendido”.

El autor subraya la importancia que tiene Jerez para él, “y voy a tratar de que la gente esté contenta y lo voy a intentar de todas las maneras posibles”. Respecto a ‘Único’, el artista dice que “no es un concierto, no es una obra de teatro, no es una película, no es prosa ni tampoco es poesía, no busques nada corriente y no hagas nada más que dejarte encontrar, hablaremos de ti, hablaremos de tu vida, de tus emociones y también de tus miedos, UNICO eres tú, UNICO no es ni más ni menos que una parte maravillosa de tu vida. Si alguna vez pensaste que mis canciones hablaban de ti entonces no lo pienses más, hablan de ti”.