Antonio Orozco agota sus entradas de Jerez en cinco minutos y buscará una segunda fecha

Las entradas para el concierto que Antonio Orozco ofrecerá el próximo 30 de abril de 2019 en el Teatro Villamartase agotaron, el primer día de su puesta a la venta, en tan sólo cinco minutos. Un hecho que provocó las quejas de numerosos fans, que han solicitado al artista una segunda fecha.

La respuesta del barcelonés no se ha hecho esperar y, en declaraciones a este Diario, ha asegurado que está en conversaciones con el coliseo jerezano para "buscar otro día más" que anunciaría en breve. El cantante presentará su último espectáculo, ‘Único. 2ª Temporada’, con el que está obteniendo un gran éxito en los principales escenarios de nuestro país.

Orozco asegura sentirse "en una nube, de todo corazón" por la respuesta que está teniendo este proyecto, "en el que he trabajado tanto tiempo y por el que he luchado mucho. Han sido varios años, con un espectáculo que tiene muy poco que ver con un concierto y una obra de teatro, pero que sin embargo es una conjunción de muchas cosas que lo convierten en algo único. Creo que es lo mejor que he hecho en mi vida. Desde la humildad te digo que nunca había hecho algo tan hermoso. La consecuencia es que en las más de 110 funciones que hacemos está prácticamente todo vendido".

Orozco confiesa que han sido "muchos los correos que hemos recibido, muchas peticiones de la gente en Jerez por este hecho y en parte me siento responsable de ello. Así que estamos trabajando con la idea, y al máximo, de buscar una segunda fecha en la ciudad. Algo que no es fácil, pero lo estamos intentando".

El cantante dice que las quejas, que él califica mejor de "observaciones", son sobre por qué se ha elegido el Villamarta y no un espacio más grande (la última vez actuó en el Palacio de Deporte), o que llevaban mucho tiempo esperando para comprar las entradas y apenas les dio tiempo. Respecto al espacio, forma parte de la intimidad que caracteriza a este espectáculo, y en cuanto a las entradas, la solución estaría en una nueva fecha, "que es lo que estamos tratando de solucionar y el Villamarta se está portando muy bien al respecto".

El autor subraya la importancia que tiene Jerez para él, "y voy a tratar de que la gente esté contenta y lo voy a intentar de todas las maneras posibles".