Juan Félix Bellido presenta su libro 'Rostros de Al-Andalus' en la Academia San Dionisio

La Real Academia San Dionisio, de Ciencias, Artes y Letras acogía este pasado jueves la presentación del libro 'Rostros de Al-Andalus' de Juan Félix Bellido, académico de Número de esta Corporación. El acto contó con la introducción de Francisco Antonio García Romero, también académico de Número y vicepresidente de Letras de la Real Academia.

Para Juan Félix Bellido, esta obra ha supuesto "un intento más de recuperación de la memoria histórica. Este, concretamente, duró un año. Gustó la propuesta al editor de la revista Agenda de la Empresa Andaluza, con la que ya hacía tiempo que colaboraba con una página de opinión, y me puse manos a la obra, haciendo desde esta parcela de periodista, que también es mi oficio, la labor que, con mis estudios, mis ensayos y, también, mis ya numerosos libros de narrativa, venía haciendo. Me refiero a esa labor de mediación, de casi acercamiento divulgativo a todo el público de mi tierra, a todos aquellos que se acercan a la lectura en román paladino, y que no deambulan por los sesudos y gruesos manuales de Historia, de la realidad cultural, literaria, científica y arquitectónica que impregnó nuestras tierras durante la Edad Media y que, durante muchos años ha sido objeto de mis estudios, de mis lecturas, de mis investigaciones, de mis pasiones intelectuales".

"Entrega tras entrega -añade Bellido-, y mes tras mes, daba a la editorial mi artículo sobre aquellos posibles rostros de Al-Andalus, y que ésta consignaba a la última página –la que cerraba el número– de la citada revista, prestigiosa en el mundo empresarial, económico y de desarrollo en toda Andalucía y, desde luego, con una muy amplia difusión en todos los rincones de nuestra Comunidad Autónoma".

Explicaba igualmente el autor que "fruto de aquella mensual colaboración, son estos artículos que ahora se han querido reunir y publicar en este breve volumen. Tienen el valor de la recuperación de una memoria histórica, desterrada al baúl del olvido, y manipulada de tal manera, que ahora es difícil distinguir el trigo de la paja. El intento de un periodista, amante y estudioso de la historia, lector asiduo de aquellos poetas, escritores, juristas, místicos e intelectuales españoles que poblaron Al-Andalus en la Edad Media, y que se diferenciaron de los demás autores que asistieron al nacimiento de las letras castellana en la lengua en que escribían –mayoritariamente en árabe y algunos en hebreo– y en la religión que profesaban: judaísmo o islamismo. Pero que, como aquellos otros, forman parte de nuestro patrimonio y de nuestra historia. Y para que sus nombres y su pensamiento no quedasen olvidados aquí van salpicando estas páginas».

Juan Félix Bellido es doctor en Literatura y Comunicación, escritor, traductor, investigador y periodista, que cuenta en su haber con más de 40 libros publicados y centenares de artículos. Uno de sus principales campos de investigación ha sido la recuperación para el canon literario e histórico de las escritoras medievales olvidadas, publicados en numerosos libros; como lo ha sido su dedicación al mundo andalusí, que se refleja en otras tantas publicaciones suyas.