Tio Pepe Festival anuncia las actuaciones de Ben Harper y Michel Camillo con Tomatito

La organización de Tío Pepe Festival ha confirmado la actuación de nuevos artistas para la novena edición que tendrá lugar este próximo verano en las bodegas de González Byass en Jerez de la Frontera.

Los nuevos artistas anunciados son el músico estadounidense Ben Harper and The Innocent Criminals, el cantautor Andrés Suárez y el pianista dominicano Michel Camilo con el guitarrista almeriense Tomatito.

Según explica Tío Pepe Festival, desde California hasta Jerez viajará el músico estadounidense Ben Harper acompañado de su banda The Innocent Criminals para hacer las delicias de todos los asistentes la noche del 25 de julio, en la Bodega Las Copas.

Harper creció rodeado de una destacada comunidad de artistas, poetas y músicos, hecho que influyó en su desarrollo personal y profesional. Con más de quince millones de discos vendidos y tres Premios Grammy en su haber ha demostrado una gran habilidad para mezclar con naturalidad lo personal y lo político.

En julio de 2022, publicó su último LP, "Bloodline Maintenance", con temas como "We Need to Talk About It", "Where Did We Go Wrong" o "Ain’t No Use".

Andrés Suárez

Mientras, en el patio de la Tonelería, ubicado en las céntricas bodegas de González Byass, actuará el cantautor Andrés Suárez la velada del 5 de agosto. La historia de Andrés Suárez es ejemplo de hasta dónde te puede llevar la combinación de constancia y talento.

Es cantautor, pero también transgresor. El pasado 4 de noviembre estreno su nuevo single "Será" adelanto de su último trabajo que verá la luz en febrero del 2023 y que se titulará "Viaje de vida y Vuelta" y que presentará en Tío Pepe Festival.

Michel Camillo con Tomatito

Además, el día 7 de agosto, dentro del ciclo "Solera y Compás2 2023, en el marco de Veranea en la Bodega, los amantes del flamenco tendrán una nueva cita para disfrutar de una noche mágica de la mano del pianista dominicano Michel Camilo y el guitarrista almeriense Tomatito.

Camilo y Tomatito tienen mucho en común. Camilo ama el flamenco y Tomatito es un gran aficionado al jazz. Ambos aprecian una variedad de música latina y latinoamericana. Su colaboración ha producido tres maravillosas grabaciones: Spain, Spain Again y Spain Forever.

Hace poco más de un mes, en noviembre de 2022, interpretaron el reconocido "Concierto de Aranjuez" de Joaquín Rodrigo, en una versión a dúo en el Festival de Jazz de Barcelona. El próximo 7 de agosto el público asistente escuchará la música de ambos maestros con la interpretación de su versión de “Aranjuez”.

A estas tres nuevas confirmaciones se les suma las ya anunciadas de Tom Jones, Pat Metheny Side-Eye W/ James Francies &Joe Dyson, Raphael, Andrés Calamaro, Pastora Soler, Luz Casal, Sole Giménez, Mecano Experience y Noa.

González Byass sumará nuevas citas para completar su cartel, donde la presencia internacional tendrá un papel destacado.