El Circuito Nacional de la Lírica, atractivo y reclamo para el Coro del Villamarta

Con el objetivo de incorporar voces al Coro, la nueva junta directiva de la Asociación Cultural se topó con un hándicap importante: el Villamarta es uno de los pocos teatros de Andalucía y el único a nivel provincial incluido en el Circuito Nacional de la Lírica "y la gente se piensa que para llegar ahí hay que ser Pavarotti, Caruso, María Callas o mis admirados Montserrat Caballé o Alfredo Kraus. Y nada de eso, si yo he entrado es que es muy asequible entrar", subraya Bartolomé Benítez.

Para el vocal de la Asociación es todo lo contrario y subraya que que estar en el Circuito Nacional es un aliciente y un reclamo para captar nuevos coristas: "Darle a la gente la oportunidad de compartir escenario con Ismael Jordi, Manel Esteve, Maribel Ortega... Eso no tiene precio. Se trata de estrellas a las que no conocerías nunca y con las que vas a compartir tres o cuatro semanas de trabajo diario". Por ejemplo, este año ha habido dos producciones líricas del Teatro Villamarta (El Barbero de Sevilla y La casa de Bernarda Alba) y para el próximo año están en preparación Manon y Diálogos de Carmelitas.

Para ello, el coro necesita tener todas las voces cubiertas con garantías y nivel para arropar a los cantantes líricos. En un coro hay dos grupos principales: voces masculinas y femeninas. Dentro de las femeninas están las sopranos y las contraltos; en las masculinas están los tenores y bajos (bajo primero, bajo segundo, barítono). "Esto te obliga a tenor cuatro tipologías distintas de voces, como jugadores en un equipo de fútbol: delanteros, centrocampistas, defensas y porteros, y tienes que tenerlo todo cubierto", explican desde la Asociación.

Además, hay que reseñar que "hay distintos niveles en las producciones, no es lo mismo cantar El Barbero de Sevilla que Manon; eso requiere tener un abanico grande de características distintas dentro del coro. Por ejemplo, en Manon teníamos el problema de la falta de tenores primeros, puedes tener 18 sopranos pero si no tienes los ocho tenores primeros que te hacen falta te quedas cojo y no puedes darle la cobertura necesaria, y viene a hacer la producción Ismael Jordi, un cantante lírico de nivel internacional, y necesita un coro con unas garantías y un nivel de excelencia para que no desmerezca su trabajo: un gran cantante lírico con un mal coro es igual de malo que un gran coro con un cantante lírico mediocre, porque al final el cliente que se sienta en la butaca te compra un paquete completo de voces, solistas, coro, escenografía, vestuario...".

Perfil del corista

Seis de El Puerto, cinco de San Fernando, tres de Chiclana, cuatro de Cádiz, dos de Sanlúcar, dos de Algeciras y algún extranjero... El Coro del Villamarta trasciende Jerez porque "si quieres disfrutar el nivel del Circuito Nacional de la Lírica, el único teatro de la provincia que está ahí es el Villamarta", y en el coro tiene cabida todo el mundo, de ahí que el perfil del corista sea de lo más variopinto: "Hay de todo: docentes, profesionales libres, abogados, médicos, funcionarios, guardias civiles... Y de todas las edades, hay mucha gente joven llegando, que es importantísimo. Es importante tener voces maduras pero también tienes que tener una cantera importante de gente joven, que suele venir con más preparación musical. Aquí no hay edad mínima ni máxima, es tu capacidad", apostilla la junta directiva del Coro del Villamarta.