Combo Paradiso presenta este jueves en Jerez su segundo disco

El grupo de rock, soul y blues Combo Paradiso presentará este próximo jueves 25 de abril durante un concierto en Jerez de la Frontera varios temas de su segundo disco "Todo bien todo el rato".

La visita a la sala La Guarida del Ángel forma parte de la gira de presentación en España que llevará a la banda formada por Juan Zelada, Julián Maeso, Adrián Costa y Alberto Anaut y afincada en Madrid por once localidades de todo el país.

La actuación está prevista a partir de las 22:00 horas. Las entradas tienen un coste de 12 euros anticipada y 15 euros en taquilla.

En Noviembre de 2020, Juan Zelada, Julián Maeso, Adrián Costa y Alberto Anaut formaron el mejor combo imaginable en la escena nacional con un nuevo y refrescante punto de vista con este nuevo proyecto en castellano.

El grupo grabó su primer disco en los Estudios del Náutico de San Vicente con canciones propias para este proyecto presentando ya el grupo con su nuevo nombre Combo Paradiso.

En mayo de 2024 la banda lanzará de la mano de Calaverita Records 'Todo Bien todo el rato' su segundo trabajo grabado en la primavera de 2023 en Cool Mood Studios por Pablo Díez.

La elección de Combo Paradiso como nombre no es ni mucho menos casual

Combo Paradiso evoca a la condición latina de sus componentes y su intención de encontrar en sus raíces la inspiración de este nuevo proyecto tendiendo una mano al conjunto de músicas latinoamericanas a través de un idioma común y trasladando este a su propio idioma musical.

Todo el background de sus componentes viene de las músicas afroamericanas y la música anglófila sin embargo en este trabajo rebuscan en sus ecos internos para, sin perder todo lo orgánico y genuino de sus trayectorias individuales, buscar un nuevo lenguaje que conecte con nuevos públicos y afiancé a sus seguidores de siempre a través de una música veraz y de calidad innegable.

Juan Zelada

Empieza su carrera musical en Londres, editando disco con Decca Records (Universal Uk) y llegando a sonar con sus cuatro primeros singles en las playlists de BBC Radio. Tras varias giras por Reino Unido con su banda, abrir shows para estrellas como Ben Howard, Michael Kiwanuka o Amy Winehouse, o participar en el Show de Jools Holland (BBC2), recibe el European Border Breaker Award (2013). A partir de entonces, vuelve a España, donde edita tres discos, realiza las correspondientes giras y colabora con Bebe, Colectivo Panamera o Virginia Maestro.

Julián Maeso

Está curtido en la escena nacional con The Sunday Drivers, The Blackbirds, Speaklow, The Sweet Vandals, Pájaro, Aurora and The Betrayers, Adrian Costa, Los Saxos del Averno y recientemente colaborando con Gran Cañón (junto a Carlos Tarque, Leiva, Ovidi Tormo...). Maeso ha sido requerido como organista por Mclan, Quique Gonzalez, Jorge Pardo y a su vez por grandes divas del Soul como Irma Thomas, Betty Harrys y Martha High. Como Artista de Sony Music ha editado tres discos, llegando a tocar en el programa de la BBC2 de Jools Holland.

Alberto Anaud

Cantante y guitarrista, es el compositor y líder de la banda Anaut. Desde su irrupción en 2013 en la efervescente escena de soul madrileña, Anaut ha ido creciendo y posicionándose como una de las principales bandas de la nueva hornada de "Americana Music", junto con Morgan, Aurora & The Betrayers o Julián Maeso. Respaldados desde el periodismo especializado, siempre han obtenido muy buenas críticas y reconocimientos: su segundo LP fue premiado en los Premios Pop Eye al mejor artista de música negra 2016 y el premio MIN al mejor disco de músicas del mundo 2017.

Adrián Costa

Guitarrista con una voz poderosa que no concibe la música sin el baile. Nacido en Santiago de Compostela en 1979, es uno de los representantes más valorados del blues español. Comienza en su ciudad natal a los 13 años con la banda The Red Blues Band. En 1999 se muda a Madrid, junto al armonicista Marcos Coll, para formar parte de la Tonky Blues Band, lo que le lleva a colaborar con artistas de la talla de Buddy Miles (Jimi Hendrix Band of Gypsys) y Mick Taylor (The Rolling Stones). Unos años más tarde, también junto a Marcos Coll, forma Los Reyes del K.O., proyecto dentro del cual publica seis discos que presenta en numerosos festivales europeos.