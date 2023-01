Una pintura que dicta la emoción

Una pintura llena de fuerza, poderosa, que no deja a nadie indiferente. Así es la exposición ‘Como jugar con arena’ del artista Federico Jaime. La muestra se inauguró ayer en la sala ArteaDiario, siendo la primera exposición individual de la sala tras su reapertura tras la pandemia del Covid-19. Precisamente, Jaime iba a exponer el 19 de marzo de 2020, pero días antes el mundo se quedó atrapado en sus casas, dejando las creaciones del autor sevillano esperando un nuevo momento para deslumbrar a los amantes del arte.

“Cuando retomamos la segunda etapa de esta sala, que tiene más de 15 años abierta al público, me propuse que el arte contemporáneo tenía que estar presente y tras el confinamiento me dije que si la sala volvía a abrirse, Federico sería la primera exposición individual. Es el autor de una pintura tremendamente importante, poderosa, gestual, llena de fuerza. Donde la figuración se ha dejado un poco al margen y ha surgido esos planteamientos casi espirituales que dicta la emoción”, remarcó el crítico de arte Bernardo Palomo.

Ya lo adelantaba días atrás Palomo, “su abstracción es absolutamente libre, no sujeta a imposiciones ni a modelos establecidos. Es la esencia básica de una realidad que desarrolla los esquemas sabios de lo no descrito de antemano. El gesto mínimo que se adelanta, la pincelada extrema que abre perspectivas, la realidad no mediatizada que evoca – o no – la esencia final de la estructura cromática, la noción básica de lo no concreto; en definitiva, el alegato fiel del arte por el arte”.

Nacido en El Viso del Alcor (Sevilla), es doblemente licenciado en Historia del Arte y Bellas Artes. Federico Jaime realiza una pintura abstracta, “de los pocos y buenos que hacen abstracción porque hoy lo que más se ve es obra figurativa”, asegura el crítico de arte.

“La pintura me maravilla. El proceso creativo y el hecho de crear es muy importante para mí en mi día a día. Creo que es una manera de comunicación y de expresarte. No hay nada que nos defina mejor que nuestra propia obra”, explica Federico Jaime, autor sevillano de ‘Como jugar con arena’.

El artista explicó que en la muestra hay piezas que se iban a exponer en 2020 y otras que ha creado luego gracias a su “evolución” en la pintura. “Veía que tenía sentido mezclar ambas etapas”, añadió el autor. Jaime estuvo acompañado en la inauguración por familiares, amigos, amantes del arte y políticos.

La muestra se podrá visitar hasta el 24 de febrero, de lunes a viernes, de 18 a 20,30 horas. Mañanas, previa cita, en bernardopalomo@gmail.com.